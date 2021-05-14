Запеченный фаршированный картофель по-новому: рецепт блюда от Григория Германа

Картофель запеченный или картофельное пюре – это абсолютный хит всех времен и поколений. Но даже такие ​​обычные блюда можно вывести на совершенно новый уровень мастерства. Например, пюре из корнеплода с удовольствием готовят именитые шеф-повара. А ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман рассказал, как приготовить запеченный картофель так, чтобы гости даже о шашлыке забыли. Если вам нужен оригинальный подарок, воспользуйтесь идеями из нашего календаря майских праздников.

Чтобы приготовить запеченный картофель по рецепту Григория Германа, понадобятся:

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Вареный картофель в мундире – 6 шт.

Сыр твердый – 200 г

Сметана – 2 ст. л.

Икра мойвы – 200 г

Масло сливочное – 300 г

Вино белое сухое – 100 мл

Лук – 0,5 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Сливки – 100 мл

Зелень и зеленый лук

Соль и перец

Способ приготовления

Измельчить зеленый лук и зелень. Высыпать в миску, добавить сметану, икру мойвы и чайную ложку сливочного масла. Тщательно перемешать. Картофель разрезать пополам и осторожно выбрать середину – сделать "лодочки". Начинить картофель икорно-сливочной смесью. Форму для запекания смазать сливочным маслом и выложить картофель. Сыр потереть и посыпать картофельные "лодочки", добавить специи. Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10-15 минут. Для соуса сотейник с белым вином поставить на огонь. Слайсами нарезать чеснок и добавить в вино. Измельчить половинку небольшой луковицы и добавить в сотейник. Когда выпарится треть вина, добавить сливочное масло и сливки. Мешать до полного растворения масла. Добавить соль и перец, снова перемешать и снять с огня. Готовый картофель выложить на блюдо, соус перелить в соусник и поставить как дополнение.

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