Закуска с лососем и клубникой – рецепт самого оригинального летнего блюда

Закуска с лососем и клубникой

Лето – это не только сезон долгожданных ягод, фруктов и овощей, но и пора пикников. Планируете пикник на выходные – уже подумайте, какие оригинальные закуски вы возьмете с собой. Григорий Герман в программе "Ранок з Україною" поделился своим уникальным рецептом – закуской с лососем и клубникой. И пусть вас не удивляет такое неожиданное сочетание, это действительно вкусно.

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Чтобы повторить закуску от Григория Германа нужны:

Лосось соленый – 200 г

Огурец свежий – 1 шт.

Клубника – 100 г

Лимон – ¼ шт.

Соус соевый – 2 ст. л.

Соус устричный – 1 ст. л.

Перец чили – 0,5 шт.

Корень имбиря – 2 см

Мята

Соль и перец

Батон – 0,5 шт.

Способ приготовления

Нарезать лосось кубиками и высыпать в глубокую миску. Измельчить огурец и половинку перца чили, клубнику, мяту и имбирь, смешать их с рыбой. Заправить тартар лимонным соком, соевым и устричным соусами. Добавить в блюдо соль и перец, тщательно перемешать. Разогреть сковороду на огне. Батон нарезать и подсушить на сковороде. Выложить тартар на гренки и подавать к столу.

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