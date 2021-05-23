Зачем нам лютеин, кому он особенно полезен и в каких продуктах содержится

Желтые овощи и фрукты, зелень и яйца – залог хорошего зрения и продуктивности мозга. Эти продукты богаты лютеином, а он особенно важен в зрелом возрасте

Лютеина много в желтых овощах и фруктах, а также зелени / Фото: unsplash.com

Ясный ум, хорошая память, умение сконцентрироваться, связная речь – все эти важные для нас функции можно улучшить с помощью вещества лютеина. Особенно важно, чтобы недостатка в этом элементе не было в зрелом возрасте. Чем же так важен для здоровья этот желтый пигмент и в каких продуктах лютеина больше всего, выяснили японские ученые: результаты исследования опубликованы в медицинском журнале Nutrients.

Лютеин – что это вообще такое и чем она важен для здоровья?

Чтобы организм человека нормально функционировал, ему нужны витамины и микроэлементы. И лютеин – (желтый пигмент) вещество, которое относится к каротиноидам, занимает среди важных для организма веществ не последнее место. Исследователи выявили, что лютеин и его изомеры (зеаксантин) положительно влияют на структуру нашего мозга. Они способны оказывать противовоспалительное действие, защищать клетки от окислительного стресса. Наивысшую концентрацию лютеина медики обнаружили в лобной и зрительной областях мозга.

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Поэтому ежедневное потребление лютеина в виде пищевой добавки или с продуктами поможет избежать снижения когнитивных функций, то есть сохранить ясность ума, хорошую память, речь, способности концентрироваться и быстро принимать решение. Все эти функции важны в любом возрасте, но особенно снижаются наши когнитивные способности в старости. Поэтому пожилым людям лютеин нужен еще больше, чем молодежи. Но и в среднем возрасте, когда мы ежедневно подвержены стрессу, перенагрузкам, без лютеина не обойтись. К тому же этот пигмент помогает сохранить зрение. Поэтому стоит ежедневно в свой рацион включать продукты, содержащие лютеин.

И какие же продукты богаты лютеином?

Рекордсмены серди таких продуктов – листовые овощи и зелень: поэтому включайте в свое меню капусту: обычную, брокколи, брюссельскую, кольраби; листья салата, рукколу, шпинат, кресс-салат, укроп, петрушку, латук, щавель и так далее.

Рекордсмены серди продуктов с лютеином – листовые овощи / Фото: unsplash.com

Также немало лютеина в овощах и фруктах, особенно желтых: тыкве, болгарском перце, моркови. А еще лютеин есть в куриных яйцах. И несмотря на то, что в них немного каротиноидов, из яиц они легко усваиваются благодаря наличию в желтках жировых компонентов.

Если вы вообще не любите листовые овощи и яйца или по какой-то причине их мало в вашем рационе, восполнить дефицит лютеина помогут пищевые добавки. Но не забывайте, что прием любых препаратов стоит согласовать с врачом.

Напомним, что ранее мы также писали про продукты с лютеином, полезные для зрения.

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