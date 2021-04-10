6700 гривен за маску! Мы нашли премиальное средство защиты, которое облюбовали звезды

Карантин систематически напоминает о себе – возвращает в жестокую реальность. Еще недавно мы рассказывали о тест-драйве самого дорогого спорткара в Киеве и VIP-зале аэропорта, который любят звезды. А сегодня поговорим о насущном в период эпидемии – маске, но о самой дорогой в столице! На случай, если вы, вдруг, не знали, где их покупают украинские селебрити.

Спойлер: в маске по 6700 гривен полной защиты не обещают.

Маска за 6700 гривен / Фото: скриншот

Где искать маску?

Самую дорогую маску мы нашли на официальном сайте украинского дизайнера Виты Кин. И стоит она 6700 гривен! Нет, это цена не за блок масок (чего бы хватило до конца эпидемии), как вы могли подумать сначала, а за один экземпляр. Не спешите впадать в шоковое состояние, ведь цена – это не единственная изюминка продукта.

Вита Кин известна на весь мир своими вышиванками из льна, которые украшены контрастными орнаментами – Vyshyvanka by Vita Kin. Наряды креаторки, которые стали фэшн-визиткой Украины, носят мировые легенды и популярные селебрити.

Украинский дизайнер Вита Кин / Фото: Instagram: vitakin

София Ротару неоднократно красовалась на концертах и в повседневной жизни в вышиванках бренда. Джамала также поклонница 100% льна и оригинальных украинских фэшн-сочетаний. В списке любителей особенных нарядов есть и Деми Мур, Марина Порошенко, Ксения Собчак и даже королева Нидерландов Максима. Удивлены?

Джамала в вышиванке от Виты Кин / Фото: Instagram: jamalajaaa

Прайс-лист, конечно, не дешевый. Потому что эконом-формат не для элиты, а цены на вышиванки здесь начинаются даже не от 10 тысяч гривен, а от 28 тысяч гривен (это актуальные цены в онлайн-каталоге бренда). На сайте самое дорогое платье стоит 67 тысяч гривен. В сравнению с такими ценниками, маска по 6700 гривен считается бюджетной мелочью в ассортименте бренда, которую хочется носить.

Что особенного в маске по 6700 гривен?

Маска по шокирующей цене привлекает внимание своими оригинальными узорами ручной работы. На сайте можно найти семь единиц по 6700 гривен с различным дизайном – под любое настроение или "лук". И все они изготовлены на 100% из льна, без синтетики.

Ассортимент масок за 6700 гривен / Фото: скриншот

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Несомненно, линейку масок оценили фэшн-любители. Но есть одно "но": такие маски не защищают от COVID-19, а являются исключительно оригинальным аксессуаром.

Вывод: если покупаете премиальную маску и носите ее – вы рискуете здоровьем своим и окружающих. Но делаете это красиво, потому что производители позаботились об эстетике. Что важно: в описании продукта на сайте бренда об этом указано. Такая она, фэшн-жизнь со своими правилами.

/ Фото: скриншот

Ранее в маске Vita Kin за 6 700 гривен заметили внучку Софии Ротару — Соню Евдокименко. Да, они обе фанатки украинского бренда!

Соня Евдокименко в маске за 6700 гривен / Фото: Instagram: iamsofiaeve

У Сони есть и два бюджетных варианта (с детализированными голубями и узорами) – по 4500 гривен. К слову, это самый дешевый ценник на маски от украинского дизайнера.

Соня Евдокименко в маске за 4500 гривен / Фото: Instagram: iamsofiaeve

Соня Евдокименко в маске за 4500 гривен / Фото: Instagram: iamsofiaeve

Дизайнер масок Вита Кин также "юзает" собственный продукт во время активных путешествий по миру.

Вита Кин в премиальных масках / Фото: Instagram: vitakin

Кстати, самая дешевая маска в аптеке стоит около 5 гривен. Мы посчитали индекс самой дорогой маски Vita Kin — и это 1300 обычных масок! Представляете? Без шуток, может этого и до конца пандемии хватило бы. Но в этом случае об экологичности не может быть и речи. Тогда как с маской за сумасшедший кэш данный пункт выдержан, ведь ее можно стирать, что вредит экологии меньше.

Что мы хотим сказать?

Маска премиального формата – это рискованная вещь, несмотря на свою эстетику, которая очень привлекает. Такие маски поражают особой концептуальностью, что побуждает их носить. Но помните, "модно" – это не всегда о безопасности.

Недавно мы рассказали о самом дорогом премиальном гробе, который стоит один миллион гривен.