Юля Зайка нарушила правила с Холостяком: Выключились камеры, мы начали убегать

Девушка вспомнила ситуацию, которая произошла еще во время съемок проекта "Холостяк". Тогда Юлию Бельченко и Михаила Заливако отчитали за нарушение

Юля "Зайка" Бельченко из "Холостяка-11" / Фото: instagram.com/julz_seven

В финале проекта "Холостяк-11" многие были разочарованы выбором Михаила Заливако. Зрители болели за Юлю "Зайку", но "хэппи энд" для девушки не случился, Холостяк выбрал Анну Богдан.

Теперь Юлия делится своими эмоциями и воспоминаниями по поводу участия в проекте в Instagram. Девушка рассказала о том, как они с Заливако однажды нарушили правила шоу.

"Был прикольный момент после окончания свидания на восьмой неделе. Когда выключились камеры, мы с Мишей начали убегать. Спрятались за колонной в этом ресторане и целовались. Нас быстро обнаружили и выругали. Ведь контактировать вне камер нам нельзя. В тот момент я поверила, что все действительно по-настоящему", – поделилась Юлия.

Юля "Зайка" Бельченко и Михаил Заливако нарушили правила "Холостяка" / Фото: instagram.com/julz_seven Реклама

Также девушку спросили, остались ли у нее чувства к Холостяку спустя три месяца после съемок финала проекта, на что Юля ответила: "Такие чувства за день не проходят".

Ранее мы писали о реакции зрителей на финал "Холостяка-11".