Вызов Tesla: китайцы удивили всех электромобилем за $4500

В Шанхае проходит автомобильная выставка, на которой представили новый электромобиль со складной крышей.

Электромобиль Wuling HongGuang Mini EV уже продается в Китае и лишь за 200 дней было реализовано почти 200 тысяч экземпляров.

Об этом пишет "Сaradvice".

Поскольку маленький электромобиль стал очень популярным среди автолюбителей, компания-производитель решила выпустить обновленную версию этого электрического кабриолета.

Электромобиль Wuling HongGuang Mini EV / Фото: Скриншот из YouTube

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Теперь авто оснащено мягкой складной крышей, а также новыми фарами и задними стопами. Обновлены также зеркала и колесные диски.

Салон электромобиля также преобразился. Теперь в нем есть два сенсорных экрана, а сидения оборудовали высокими подголовниками. На месте задних кресел есть специальный отсек куда складывается мягкая крыша.

Электродвигатель авто имеет мощность всего 20 лошадиных сил, а на одном заряде можно проехать 120 км. Максимальная же скорость составляет 100 км/ч. Характеристики, по сравнению с другими электромобилями, действительно не блещут, но зато цена этого электрокара будет составлять менее $4500.

Электромобиль Wuling HongGuang Mini EV будет производиться на заводе SAIC-GM-Wuling Automobile. В нем SAIC принадлежит доля в 51%, американской General Motors – 44 %, а Wuling – оставшиеся 5%.

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