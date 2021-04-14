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Электрокар Polestar 2 получит новую версию и божеский ценник

Сегодня, 11:42

Электрокар Polestar 2 станет более доступным, но немного потеряет в мощности

Электромобиль Polestar 2 был удостоен награды Insider's Car of the Year 2020, что сделало его одним из лучших электрокаров прошлого года. Но эксперты отмечали, что цена почти в 60 тысяч долларов является довольно высокой по сравнению с некоторыми конкурентами. Потому в компании решили сделать свое авто более доступным для покупателей.

Об этом сообщает "Insider".

Polestar – это электромобиль от Volvo, а шведский производитель авто на сегодня является собственностью китайской Geely.

Электромобиль Рolestar
Электромобиль Рolestar
Фото: polestar

Итак, в компании решили снизить цену на Polestar 2, чтобы продавать больше таких машин. Немного обновленный электрокар сможет на одном заряде проехать около 400 км. Теперь в базовой модели установят двигатель на 231 лошадиную силу, хотя в более дорогой версии ставят по два мотора, каждый из которых выдает по 204 лошадиных силы. В обновленной версии, как и в предыдущей, будет установлен аккумулятор на 78 кВтч.

Уже известно, что на европейский рынок Polestar 2 будет поставляться с ценой около 40 тысяч евро, а в США электрокар будут продавать по стоимости около 48 тысяч долларов. Таким образом обновленная версия электромобиля подешевеет примерно на 20% в сравнении с моделью прошлого года.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Дубае появится такси без водителя, а первые тесты пройдут в 2023 году.

Также мы писали о том, какой б/у электрокар можно выбрать в Украине.

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Источник: polestar
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