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В Дубае пассажиров будут перевозить такси-беспилотники

Сегодня, 13:16

Уже через два года в Дубае будут курсировать такси без водителя

К 2023 году руководство Дубая закупит для города беспилотные такси у фирмы Cruise, которая является подразделением General Motors. До 2030 года таких такси в городе будет уже 4 тысячи единиц.

О таком решении заявил в своем Twitter наследный принц Дубая Хамдан бин Мохаммед бин Решид аль-Мактум.

Через два года начнется тестирование этих автомобилей-беспилотников. В свою очередь сообщается, что Дубай – это первый в мире город, который закупит такие такси. Кроме того, руководство города планирует, что через 9 лет на улицах Дубая четверть всего городского транспорта будет автономным, то есть – без водителя.

Такси-беспилотники Cruise
Такси-беспилотники Cruise
Фото: getcruise

В свою очередь компания Cruise даже откроет в ОАЭ свой филиал, который будет полностью отвечать за поставку и обслуживание такси-беспилотников. До 2030 года таких машин для перевозки пассажиров в городе будет уже 4 тысячи единиц.

Стоит добавить, что компания Cruise была основана в 2013 году в Сан-Франциско, а уже через три года ее купила General Motors. Сделка была оценена в 1 миллиард долларов. Год назад компания Cruise показала свой первый электрокар, который ездит без водителя.

Напомним, ранее мы писали, какой б/у электрокар можно выбрать в Украине.

Также мы сообщали, что Xiaomi открывает завод по производству электромобилей.

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такси беспилотники
Источник: getcruise
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