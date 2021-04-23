Выросли за год на 25 сантиметров: девочка родилась с аномальными волосами (фото)

Мать ребенка, 28-летняя Эмили Батчелор из Великобритании, каждое утро тратит по 45 минут на укладку волос дочери по имени Лотта. С каждым месяцем шевелюра у девочки становится все больше

Лотта Батчелор из Великобритании родилась с пышными кудрями, которые за год выросли на 25 сантиметров. По словам матери ребенка, 28-летней Эмили, каждое утро она тратит по 45 минут на укладку волос дочери. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Батчелор рассказывает, что она родила Лотту после восьми выкидышей.

"Врачи сказали, что мы, возможно, больше никогда не сможем завести ребенка, и нам нужно задуматься об искусственном оплодотворении. Поэтому удивительно, что нам удалось зачать Лотти самостоятельно. Она наше маленькое чудо", – отмечает женщина.

Фото: Caters News

По словам британки, когда девочка родилась, все сильно удивились тому, насколько темными и густыми были ее волосы. С каждым месяцем они становятся все длиннее. Теперь родители тратят очень много времени, чтобы сделать ребенку укладку кудрей и челки.

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Фото: Caters News

"Я использую множество средств для волос, включая кондиционер, эмульсию для легкого расчесывания и спрей для волнистых локонов. У нее самые лучшие средства по уходу за волосами, и у нее их гораздо больше, чем у меня", – подчеркнула Эмили Батчелор.

Фото: Caters News

Напомним, ранее Life Сегодня писали, что произошло с женщиной, перепутавшей лак для волос с клеем. Кроме этого, мы рассказывали, как волосы девушки начали дымиться после домашнего окрашивания.