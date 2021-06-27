Выпускной 2021: лучшие поздравления, стихи и яркие открытки

Отправляйте самые интересные и прикольные поздравления, открытки и картинки выпускникам в 2021 году: пусть они надолго запомнят этот последний школьный праздник

Поздравление с выпускным / Фото: Depositphotos

В Украине проходят выпускные-2021. Life Сегодня собрали самые интересные и прикольные поздравления с выпускным: короткие смс-сообщения, стихи и самые красивые открытки.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

Читайте также: Выпускной-2021: поздравления в прозе и открытки

Поздравления с выпускным 2021: стихи и смс

Выпускники, последний раз

Бал выпускной собрал вас в школе.

Уже вручили документ,

Ничто не держит вас тут боле.

Немного грустно расставаться,

Но жизнь бежит только вперед.

Один этап ее окончен,

Для новых дел пришел черед.

Пусть трудности вас не смущают,

Они лишь делают сильней.

И пусть сомнения не мешают

Лететь стремглав к мечте своей.

Ну а сегодня веселитесь

И погуляйте до утра,

Вы праздник этот заслужили.

Выпускникам – "Ура! Ура!".

С выпускным: праздничная открытка / Фото: bonnycards

Короткие поздравления с выпускным 2021

Поздравляю вас с выпускным,

Таким долгожданным, счастливым.

Пусть он запомнится вам на всегда,

Замечательным и красивым.

С выпускным: праздничная открытка / Фото: bonnycards

Выпускной: радостные пожелания

Желаю, чтобы этот выпускной

Прошел безумно ярко и красиво,

Уйдут пускай печали все долой,

Желаю очень много позитива!

Пусть праздник вам запомнится, ребята,

Как очень грандиозное событие!

Пускай же эта радостная дата

Подарит всем вам новые открытия!

С выпускным: праздничная открытка / Фото: bonnycards

Смс-поздравления с выпускным

Пролетели года незаметно,

Только-только пришли в первый класс,

Не забыть этих лет нам заветных,

Уж прочитан весь школьный рассказ.

Молодые, прекрасные, дерзкие

Собрались в этот день выпускной.

Пусть откроются двери заветные,

Чтоб пройти взрослый путь непростой.

Реклама

С выпускным: праздничная открытка / Фото: bonnycards

Красивые поздравления с выпускным

Дорогие ребята, вас с Выпускным,

С праздником школьным и возрастным.

Прощаясь со школой, вы память храните,

Школьные годы свои вы цените!

Стремитесь к успеху в дальнейшем пути,

По верной дорожке старайтесь идти,

Чтоб всё удавалось в жизни у вас,

И жили чтоб только всегда вы смеясь!

Поздравления с выпускным 2019 / Фото: Bipbap

Оригинальные поздравления с выпускным

В распрекрасный день такой

Наступил ваш выпускной.

Вы окрепли, повзрослели,

Подружиться все успели.

Смело вам вперед идти

По дальнейшему пути!

И встречать людей хороших,

И друзей всех помнить тоже.

У преграды не сдаваться,

Побеждать и улыбаться.

Будьте вы во всём успешны.

И лишь счастья вам, конечно!

С выпускным: праздничная открытка / Фото: bonnycards

Выпускной: прикольные поздравления

Прочь учебники, тетради,

Улыбнитесь тети, дяди,

Завершен этап простой,

Ведь сегодня – выпускной!

Стали вы уже взрослее,

Посерьезней и умнее,

Дальше вам теперь решать,

Как же в жизни поступать.

Мы желаем вам собраться,

Взрослой жизни не пугаться,

Все у вас отлично будет –

Жизнь, похожая на чудо!

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.