Выбираем пару: самые трендовые кроссовки и кеды 2021 года

Список актуальных форм и моделей, которые не стыдно носить в этом году

Модные кроссовки 2021: актуальные формы и модели / Фото: Instagram, Pinterest

Такая практичная и удобная обувь, как кроссовки, актуальна во все времена. Мы подсмотрели за Instagram-инфлюенсерами и готовы рассказать о самых трендовых вариациях кроссовок, которые популярны в этом и следующих сезонах.

Сразу отметим, что в 2021-м востребованы лаконичность, минимализм, ретро. Но учитывая, что в данном материале мы говорим все же о спортивной обуви, не стоит отказываться и от привычных классических моделей сникерсов.

Какие кроссовки носить в 2021 году

Обувь по типу "форсов" и "вэнсов" – это как маленькое черное платье в мире моды – кстати абсолютно всегда. Модели с ровной подошвой сочетаются с любым стилем, а еще очень удобны.

Какие кроссовки носить в 2021 году / Фото: Pinterest

Белые кроссовки можно носить с платьем / Фото: Pinterest

Кроссовки с массивной подошвой остаются на первых ролях среди обувных трендов этого года. Рекомендуем выбирать модели с базовым белым цветом.

Модные кроссовки 2021 / Фото: instagram.com/irisloveunicorns

Летом кроссовки можно носить с юбками и платьями / Фото: instagram.com/daily_wearshop

Читайте также: Море зовет: ТОП-8 самых модных купальников сезона

Еще одна актуальная модель в нашем ТОПе – high tops. Это любые вариации высоких кед с узким голенищем, закрывающим щиколотку. Такая обувь классно смотрится с джинсами, кюлотами, классическими брюками и платьем.

Какие кеды носить в 2021-м / Фото: Pinterest Реклама

Актуальные кеды на лето-2021 / Фото: Pinterest

Скейтерские и баскетбольные кеды давно вышли за рамки спортивной уличной обуви. Базовые модели по типу Nike Cortez, Аdidas Stan Smith или Vans подходят на каждый день и потрясающе носятся с юбкой или широкими штанами.

Трендовые модели кроссовок 2021 / Фото: Pinterest





Кеды, которые нужно купить в 2021-м / Фото: instagram.com/irisloveunicorns

А что по цвету?

Если вы не можете отказать себе в покупке яркой пары кроссовок, делайте это без угрызения совести. Обувь с разноцветными блоками точно сделает образ более запоминающимся и удачно впишется в летний моно-атуфит.

Летом можно выбирать яркую цветную обувь / Фото: Pinterest

Модные зеленые кроссовки на лето 2021 / Фото: Pinterest

При выборе кроссовок ориентируйтесь на наши советы и свои предпочтения. Тогда новая покупка будет долгосрочной и оправданной.

Ранее мы рассказывали о 7 главных трендах этого лета, которые нельзя пропустить.