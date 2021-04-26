Тусклая кожа, целлюлит и головная боль – к чему приводит застой лимфы и как спасти ситуацию

Головная боль, вялая кожа, снижение иммунитета – вот к чему ведет застой лимфы. Поможет массаж, но его надо правильно делать. Как – рассказала массажистка

Львиная доля проблем с кожей, апельсиновая корочка – целлюлит, нарушения в работе органов пищеварения возникают из-за плохого оттока лимфы. Почему здоровая лимфатическая система так важна для нас, как улучшить отток лимфы и чем полезен лимфатический массаж – мы спросили у массажистки, консультантки по восстановительным женским практикам Елены Кариной.

Елена Карина / Фото: пресс-служба

А какая вообще роль лимфы в здоровье человека?

Кроме кожи и слизистых оболочек на загрязнение лимфы реагируют различные органы и системы человека. Эта бесцветная жидкость в теле человека и животных омывает все ткани и клетки организма. Лимфатическая система – это сеть из сосудов, капилляров и узлов, у нее много функций: но две основные – это детоксикация и поддержание иммунитета.

Лимфа жидкость уникальная, она помогает нашему организму быть чистым и здоровыми. Если мы помогаем лимфе очищаться, не застаиваться, то всю последующую работу по исцелению организма она выполняет самостоятельно.

И к чему же может привести застой лимфы?

Если человек мало двигается, нерационально питается, то происходит застой лимфы, а значит, замедляются важные процессы в организме. При застое лимфы ее функции берут на себя кожа и слизистые оболочки: выводят ненужные вещества из организма через высыпания, насморк, выделения и так далее. При дальнейшем загрязнении лимфы возникает целлюлит, ухудшается состояние кожи, часто беспокоят головные боли. Большинство заболеваний кожи и слизистых оболочек возникают именно в результате застоя и загрязнения лимфы. Поэтому так важно уделять время лимфатической системе, делать массаж как для лечения уже возникших проблем, так и для их профилактики.

А чем полезен лимфатический массаж и "разгон" лимфы?

Например, брюшное дыхание и лимфатический массаж живота (а в брюшной полости сосредоточена основная масса лимфоузлов) поможет их очищению, устранит застойные явления, благодаря чему человек будет чувствовать себя более здоровым.

Лимфомассаж живота устранит застойные явления в области таза / Фото: unsplash.com

Лимфомассаж проводят не только для улучшения состояния кожи, снятия отеков и ускорения метаболизма. А также при проблемах в мочеполовой системе, нарушениях работы кишечника, болезнях суставов, при нарушениях в поясничном отделе позвоночника, варикозной болезни, чтобы вернуть телу и ногам красоту, легкость и не только.

А можно делать лимфатический массаж самому дома?

В первую очередь важно знать, что лимфа медленная жидкость и работать с ней тоже нужно осторожно, внимательно и строго соблюдая последовательность движений. Лимфатическая система разгружается неспешными шагами. Поэтому важно освоить правильную технику лимфатического самомассажа.

Если вы никогда не пробовали лимфатический массаж, то начинать нужно обязательно у специалиста. И лишь потом, освоив технику, можно делать самомассаж.

Лимфа движется снизу вверх, поэтому движения должны идти вдоль основных линий лимфотока:

От шеи – к груди. От кистей рук – к плечам. От коленей – к зоне паха. От живота (ниже пупка) – к зоне паха.

Движения ладоней должны быть без рывков, плавные, поглаживающие, но обязательно по движению лимфотока. Самому себе делать массаж тела неудобно, поэтому легче всего освоить массаж лица и шеи.

Лимфомассаж лица, который можно выполнить дома самостоятельно / Фото: Сегодня

Делается он как с применением массажного крема или масла, так и без них. Это поможет улучшить цвет лица, убрать синяки под глазами, делать каждое движение следует, пока не утихнут ощущения в теле.

Важно! Лимфатическую систему нельзя согревать, поэтому не кладите на лимфоузлы компрессы. Некорректная работа с лимфой опасна не только для жизни.

А есть ли противопоказания для лимфатического массажа?

Да, при опухолях, сахарном диабете, хронических сильных мигренях, воспалительных острых заболеваниях, серьезных проблемах с кровью, почками, сердцем такой массаж может быть противопоказан. Обязательно проконсультируйтесь с врачом, можно ли вам делать лимфатический массаж в таких случаях. И сделайте УЗИ сосудов головного мозга.

А как еще, кроме массажа, можно улучшить работу лимфы?

Лимфу можно очищать изнутри, также важно "заставлять" ее постоянно двигаться, чтобы не возникало застойных явлений. Поэтому так важно регулярно делать хотя бы легкую гимнастику, быть физически активным. Очистить лимфу от вредных остатков поможет питьевой режим: не забывайте, что организму нужна чистая вода, а не только чай или сок. Алкоголь, газировка и другие вредные напитки загрязняют лимфу, если вы при этом еще мало пьете воды, то ваша лимфатическая система очень страдает.

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Отлично очищает лимфатическую систему сауна, баня (если вам не противопоказано), обилие в рационе свежих фруктов, овощей и ягод. Если чувствуете усталость, то значит, лимфа застоялась. Подвигайтесь, сделайте зарядку, выпейте воды, и станет намного легче!

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