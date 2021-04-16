Как подготовиться к первому сексу с новым партнером и о чем не стоит судить сразу

В новом выпуске "Сегодня будет секс" рассказываем, как подготовиться к сексу с новым партнером

Неважно сколько вам лет и сколько сексуальных партнеров вы уже имели, первый секс в новых отношениях – всегда стрессовая ситуация. Довольно часто отношения и заканчиваются после первой интимной близости, ведь паре кажется, что у них ничего не получается или они не подходят друг другу. Но в действительности это не всегда правда. Как подготовиться к сексу с новым партнером, на что стоит обратить внимание сразу, а о чем нельзя судить сразу? Об этом в новом выпуске подкаста "Сегодня будет секс" говорят журналистка Настя Бобкова и секс-терапевт Ярослава Плотникова.

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Нестабильная эрекция и отсутствие оргазма – нормально ли это

Есть синдром ожидания неудачи – то есть, если во время первого секса с партнером возникает нестабильная эрекция и вы на этом зацикливаетесь, то это очень влияет на ваше возбуждение. Ведь вы думаете, что вот сейчас что-то произойдет и член не встанет – в результате так и происходит, ведь вы уже себя на это настроили.

Во время первого секса с новым партнером вы исследуете друг друга, возникает стресс, а еще есть ожидания какие-то, которые могут очень быстро все испортить.

Самые распространенные ошибки, которые испортят первый секс с новым партнером

1. Молчать

У каждого человека свои предпочтения в сексе и о них нужно говорить, а еще необходимо правильно направлять своего партнера или партнершу.

2. Не использовать контрацепцию

Самое важное, о чем важно помнить – контрацепция. Она важна всегда, в любом сексе и особенно до того, пока вы не обменяетесь справками, что вы здоровы.

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3. Забыть о своем удовольствии

Заботьтесь о своем удовольствии – не думайте, что ваш партнер догадается о том, что вам нравится.

4. Повторять то, что нравилось вашим бывшим

А еще одной из самых распространенных ошибок является заблуждение, что если вашему бывшему или бывшей нравилось, то и новому партнеру или партнерше это понравится.

Стоит ли сразу устраивать долгий секс-марафон?

Мужчины, не думайте, что часовые секс-марафоны – это классно. Секс без перерывов 30-40 минут довольно выматывающий, ведь может возникнуть дискомфорт из-за натирания – лучше потратьте время на прелюдию. И прелюдия может быть не только сначала полового акта, а секс может быть и с перерывами.

Как понять, подходите ли вы друг другу после первого секса

Главное – не питать иллюзий и понимать, что после первого секса вы можете разойтись, потому что не подходите друг другу, запах не понравился, что-угодно. Но это не значит, что вы плохой, это про то, что вы разные и вы просто не подходите друг другу.

Но если в сексе не все идеально, а вам хорошо вместе – не расстраивайтесь, ведь все можно прокачать и обо всем договориться. Потому что в нормальных отношениях секс со временем становиться лучше и качественнее.

Подробнее об этом и о том, когда нужно начитать разговаривать с детьми на тему секса, слушайте в подкасте"Сегодня будет секс" на Apple Podcasts, Google Podcast или SoundCloud.

Напомним, ранее мы обсуждали, что нельзя, а что можно делать в постели.