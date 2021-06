Все обсуждают: Lil Nas X поцеловался с танцором на премии BET Awards (видео)

Рэпер Lil Nas X поцеловался с танцором на BET Awards / Фото: YouTube

22-летний американский рэпер Lil Nas Х минувшей ночью на премии BET Awards, где Cardi B объявила о второй беременности, устроил удивительное представление. Он вышел на сцену со своим хитом Montero (Call Me By Your Name), к нему присоединились танцоры, похожие на египтян из фильмов. Весь номер был отсылкой к видео Майкла Джексона на "Remember the Time".

Lil Nas X закончил свое невероятное выступление поцелуем с парнем из подтанцовки. Напомним, что в 2019 году исполнитель объявил, что он гей, в еще выиграл две "Грэмми".

Реакция в Twitter на этот перфоманс Lil Nas X была в основном положительной. Выступление, кстати, состоялось в конце прайд уик-энда.

В марте этого года вышел клип на песню Montero (Call Me By Your Name), который сняла украинка Таню Миуньо. Видеоработа наделала шума в Сети, не только из-за библейских отсылок, но и из-за гомосексуального подтекста. Чего только стоит сцена с приватным танцем, который рэпер исполняет на коленях у Сатаны.

Тем не менее трек оказался на вершине чарта синглов Billboard Global 200.

После выхода этого клипа Lil Nas Х угодил в еще один скандал – вместе с Nike он выпустил кроссовки с человеческой кровью.