Все о виски: почему называют "живой водой", как употреблять и кто создал

Виски – дистиллированный напиток из зернового солода для опытных любителей алкоголя! Распробовать и понять его крепость до 70% не каждому под силу. Исторический бэкграунд удивляет, а различные выдержки (до десятков лет) напитка мотивируют попробовать его и исследовать. Поэтому мы рассказали самое важное, что должен знать ценитель для максимального наслаждения.

Спойлер: после прочтения напиток станет вкуснее и вы будете искать дополнительный смысл в каждом глотке.

Кто создал виски

Помните историю сидра, автора которого трудно установить? Виски имеет подобную ситуацию.

Первые письменные упоминания о виски датированы 1405 годом, нашли в Ирландии. Известно, что традиционный напиток производили ирландские монахи, так как они овладели искусством дистилляции на Ближнем Востоке. Есть еще и такая версия: святой Патрик, которого ирландцы восхваляют до сих пор, поделился с ними рецептом.

Нашлось место в истории виски и Шотландии, где викинги в свое время сначала разгромили побережье, а потом решили там спокойно перегнать виски. Почему нет? Историки располагают записью в реестре шотландского казначейства от 1494 года, где упоминается о выдаче солода для местного монаха, Джона Кора, который изготовлял виски.

Шотландия / Фото: Pexels

Легенды легендами, но первый легальный ликеро-водочный завод, Bushmills был построен в Северной Ирландии в 1608 году. Его виски первым "зашло" на международный рынок алкоголя. После этого и другие страны начали изготавливать крепкий напиток, но по разным рецептам. Например, в Японии за основу брали рис, а не зерно.

Как и из чего делают виски

В зависимости от рецепта используют различные виды зерна: ячмень, подслащенный ячмень, рожь, подслащенную рожь, пшеницу и кукурузу.

В Шотландии в качестве сырья используют ячменный солод и ячмень – это считается классикой жанра, тогда как в Ирландии в ячменный солод добавляют рожь. В США и Канаде предпочитают кукурузу, рожь и пшеницу. В Японии для изготовления виски используют просо и кукурузу с добавлением риса и другого зернового сырья.

Зерно / Фото: Pexels

Приготовление виски – это не два процесса, их насчитывают до десяти! Представьте, 50 миллилитров напитка, которых вы выпиваете на баре за 10 минут, готовят месяцами! Стоит сказать лишь, что технология производства шотландского виски формировалась более трехсот лет, до середины XIX века.

Различают следующие процессы:

Подготовка ячменного солода; Сушка солода; Подготовка сусла; Процесс ферментации; Перегонка; Выдержка в бочках; Купажирование; Смешивание и выдержка продукта 24 часа перед разливом – для бюджетных виски; Отбор и смешивание различных сортов, называют процесс "женитьбой" – для дорогих виски; Завершающий – разлив.

Как выбрать виски

Прежде чем выбирать виски, примите во внимание то, что напиток имеет несколько официальных названий: в Шотландии, Уэльса, Канады и Японии это – whisky, в Ирландии и США – whiskey. Вангуемо, вы заметили, что виски называют по-разному. Некоторые, как шотландцы, говорят на него "скотч", в США и Канаде – "бурбон". Другие говорят – "вода жизни". Это словосочетание произошло от кельтского uisque baugh (или uisce beatha), что переводится как "вода жизни". Ну что, готовы у консультанта в магазине спросить о вкусной "воде жизни"?

Виски / Фото: Pexels

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Когда будете выбирать, обратите внимание на сорта виски по способу приготовления и выберите по вкусу:

Солодовое; Купажное; Зерновое; Бурбон.

Солодовое виски – напиток со 100% ячменя. Его считают "королем" сортов, поэтому цена соответствующая. Этот напиток выдерживается не менее трех лет в бочках из дерева. Есть два подвида: односолодовый – произведенный одной винокурней, и бочковой – смесь солодового виски с различных винокурен. Крепость в 40% и ноты торфа с горьким послевкусием сразу почувствуете.

Купажное виски – напиток, который изготавливают путем смешивания солодовых и зерновых сортов. Оно популярное на прилавках. Выбирайте то, где преобладает солодовая часть ее на этикетке обозначают пометкой "Deluxe". Дешевле вариантами считаются те, что продаются после выдержки напитка в течение нескольких недель в бочках, а дороже – не менее 6-8 месяцев.

Зерновое виски – напиток с одной перегонкой для производства которого используются кукуруза или ячменя. В чистом виде такой виски неактуален, потому что практически не имеет вкуса и аромата. Обычно его используют для приготовления других напитков. Например, зерновое виски может быть сырьем для популярного джина.

Бурбон – виски родом из Америки, где в рецептуре используют кукурузу и злаки, но в небольшом количестве. Выдерживают напиток в дубовых бочках, которые делают запах и вкус ярко выраженным. Один из самых популярных брендов бурбона – Jim Beam.

Виски / Фото: Pexels

Выбирают виски также по странам производства, поскольку каждый из изготовителей добавляет свою изюминку в рецепт и делает продукт уникальным. Например, в Ирландии традиционно выдерживают виски у деревянных бочках не менее трех лет. К рецепту добавляют овес, и напиток имеет тройную дистилляцию, популярный виски такого вида является Jameson. Для напитка из Шотландии характерна двойная дистилляция и отметка "скотч". Этот виски выдерживают не менее трех лет в дубовых бочках. Для его вкуса характерны ноты дерева и фруктов. С такого виски популярный Johnnie Walker. А любителям виски с запахом дыма и сухих фруктов понравится напиток с Японии. Напитки оттуда выдерживают в бочках из-под хереса или бурбона, что добавляет яркого вкуса и аромата.

В магазине советуем воспользоваться советами консультанта и прежде всего акцентировать внимание на сорте виски, их меньше – можно быстро сориентироваться по главным особенностями.

Обратите внимание на выдержку, когда будете выбирать виски: для Шотландии – не менее трех лет, солодовые виски (не предназначены для получения смешанных сортов) выдерживают от пяти до 12 лет и более. Напитки Ирландии – пять лет, и Канады – щонайменге шесть. Редкие оригинальные сорта выдерживают от 30 до 50 лет. Но самые распространенные сроки выдержки – 10-12 лет для оригинальных сортов, а для коллекционных бутылок – 21 год.

Как пить виски

Виски – напиток под размышления и разговоры, употребляемый во второй половине дня.

Настоящие ценители пьют виски "чистым", маленькими глотками и охлажденным до 18-20 градусов. Лед не используют, а выбирают специальное камни для виски, чтобы не добавлять лишней воды.

Но из-за прочности виски новички предпочитают добавить лед или кока-колу, чтобы разбавить. Эти варианты удачные! Для последнего варианта придерживайтесь пропорций: смешивайте одинаковое количество виски и колы с добавлением льда. Еще один лайфхак для тех, кто не любит крепкий виски, но хочет с ним познакомиться – добавление минеральной воды и фреша лимона к напитку.

Ирландцы употребляют виски "чистым", а в Шотландии действует популярное правило питья виски с пятью S, последний пункт которого – добавить воды, чтобы раскрыть вкус на максимум:

Sight (посмотреть) – оценить цвет и консистенцию напитка

Smell (понюхать) – почувствовать все запахи

Swish (посмаковать) – пригубить и почувствовать вкус

Swallow (проглотить) – проглотить первый глоток

Splash (добавить воды) – разбавить водой для раскрытия вкуса и аромата.

Чем закусывать: орехи, шоколадные конфеты, креветки и устрицы, сыры (гауда и пармезан) или копченая рыба.

Из чего пить: выбирайте стакан "хайбол" или "тамблер" с толстым дном, которое не будет нагреваться от прикосновения.

Недавно мы писали, можно ли смешивать алкоголь во время вечеринки и кто из звезд имеет собственный бренд текилы.