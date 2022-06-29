Время есть гречишный мед – чем полезен этот суперфуд и кому противопоказан

Гречишный мед полезен своими антиоксидантными свойствами, но он противопоказан аллергикам и диабетикам / Фото: istockphoto.com, unsplash.com

В конце июня – июле появляется свежий гречишный мед: как раз в это время активно цветет гречиха. Терпкий вкус и темный цвет гречишного меда некоторым не нравится, а напрасно: этот тип меда рекомендован для профилактики многих заболеваний и обеспечения антиоксидантов в рационе, пишет медицинский журнал Nutrients.

Гречишный мед – отличный антиоксидант: то есть вещество, которое борется с окислительным стрессом / Фото: freepik.com

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Так, именно гречишный мед – отличный антиоксидант: то есть вещество, которое борется с окислительным стрессом в организме. Также гречишный мед содержит много минералов и витаминов группы B, E, C.

Также гречишный мед еще содержит аминокислоты, глюкозу, левулезу (фруктоза, которая присутствует почти во всех сладких ягодах и плодах), белки, а самое главное – железо (его содержание в данном сорте преобладает в несколько раз, нежели в светлых сортах).

Мед из гречихи является эффективным противопростудным средством – повышает иммунитет и борется с различными заболеваниями дыхательных путей и других вирусов. Однако мед сам по себе – аллерген, и гречишный не исключение.

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Также мед противопоказан при сахарном диабете. Любой мед – калорийный, поэтому не налегайте на это продукт, если не хотите набрать лишний вес.

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