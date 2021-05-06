Вредные мифы о фитнесе: как нужно питаться и тренироваться, чтобы не бросить

Пришли в спортзал, потратили пару месяцев, чтобы похудеть или накачать мышцы – а результата нет? Как не разочароваться и не бросить тренировки – в статье

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Чтобы не разочароваться и не бросить тренировки, изначально важно правильно заниматься и питаться. Как скорректировать питание при таких нагрузках, тренироваться, чтобы достичь результата, не навредить здоровью и не бросить тренировки – рассказал спортивный фармаколог, методист-преподаватель ТЦ Академии фитнеса Украины Игорь Бабенко.

Игорь Бабенко / Фото: пресс-служба

Часто приходя в фитнес клуб, человек получает рекомендации, которые не соответствуют его здоровью, ритму жизни и другим факторам. В основном – это распространенные мифы о количестве и формате тренировок, диетах и употреблении добавок для повышения энергичности и продуктивности.

Миф № 1: посещайте спортзал обязательно не менее 3-4 раз в неделю

В современном фитнесе часто навязывается система 3-4 тренировок в неделю. Но к сожалению, часто такой совет выполнить современному загруженному человеку нереально, а вот отбить охоту ходить в спортзал – вполне может.

Как заниматься и сколько раз посещать спортзал – дело индивидуальное / Фото: unsplash.com

Во-первых, нужно учитывать время, которое человек тратит по пути с работы на тренировку, с тренировки домой и на саму тренировку. А еще не редкость, когда человеку рекомендуют не подходящий ему вид активности. Поэтому:

Подойти к процессу нужно грамотно, в этом поможет только профессиональный консультант или тренер, никакой "бывалый" спортсмен или друг, который уже "10 лет так занимается и все знает", не разбирается в тонкостях вашего организма, имеющихся или нет заболеваниях, особенностях метаболизма и так далее. Самому определить цели, свободное время, сделать поправку на травмы и патологии – и рассказать об этом тренеру. Исходя из этого будет легче определить вид активности, время, интенсивность и количество тренировок, подходящее именно вам.

Миф № 2 – обязательно считайте калории и ешьте 5-6 раз в день

Совет отличный, но воплотить его в наших реалиях получается у меньшинства. Кроме того, такое питание больше подходит профессиональным спортсменам, бодибилдерам или пловцам, которые в сутки потребляют порядка 6000 ккал и по-другому для них это реализовать нельзя. Часто также навязывают подсчет потребляемых калорий, диеты, забывая при этом говорить об их качестве.

Важно – найти не подходящую диету, а сбалансированный именно под ваш организм тип питания.

И исключить из рациона фастфуд, перекусы вредными продуктами, пока это не войдет в привычку. Тогда появится результат и килограммы начнут уходить безвозвратно.

Миф № 3 – сразу принимайте как можно больше разных добавок

Оставаться продуктивным и энергичным, особенно когда много сил уйдет на тренировки – крайне важно. Но советовать человеку, который только начал тренировки для похудения или наоборот – набора мышечной массы сразу с приема пищевых добавок или энергонапитков – в корне неправильно.

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Изначально нужно понимать, если у человека "утечка" энергии, то откуда она. Иначе никакие добавки не помогут восстановить или подержать энергию.

Обратите внимание:

достаточно ли вы спите, не мучает ли бессонница,

разнообразно ли в целом вы питаетесь,

достаточно ли восстанавливаетесь после физических нагрузок,

не испытываете ли излишнего стресса, перегруза нервной системы, переутомляемости.

Если с вышеперечисленными моментами у вас проблемы, то изначально нужно их откорректировать, а потом, совместно со специалистом, подбирать нужные именно вашему организму пищевые добавки.

Напомним, что ранее мы также писали о том, как похудеть к лету и не испортить здоровье.