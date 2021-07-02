Врачи не дают интервью: менеджер МакSим сделала новое заявление о певице

Российская певица МакSим все еще находится в больнице. Ее состояние не улучшается, а в СМИ ежедневно появляется новая информация о звезде

Представительница МакSим сделала новое заявление о состоянии певицы / Фото: YouTube

Менеджер российской певицы МакSим, которая уже несколько недель находится в состоянии комы, – Яна Богушева рассказала, что сейчас с Мариной Амбросимовой (настоящее имя певицы). Представительница звезды сказала, что на сегодня никаких изменений нет.

Богушева не комментирует диагноз МакSим, который обсуждают в Сети, только отметила, что это "врачебная тайна".

"Настоящие врачи, которые лечат Марину, не дают интервью", – сказала менеджер МакSим изданию PeopleTalk.

Накануне стало известно, что медики обнаружили у МакSим признаки серьезного заболевания. Они считают, что у певицы болезнь, поражающая печень, которая могла привести к ухудшению здоровья звезды. Это может быть хроническая стадия.

Певица МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

У МакSим почти полностью поражены легкие. Сейчас артистка находится под наблюдением врачей в частной клинике "Медси" в Отрадном – одном из районов Москвы.

Ее госпитализировали несколько недель назад сразу после концерта в Казани, перед которым у Марины поднялась высокая температура, но тем не менее она не отменила свое выступление.

Кому звезды доверяют свое здоровье – смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, что налоговая заблокировала счета певицы МакSим, которая сейчас лежит в коме.