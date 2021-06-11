Врач из Лондона и специальная охрана: как прошли вторые роды Меган Маркл

Как прошли вторые роды Меган Маркл / Фото: Getty Images
Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз неделю назад. Yа свет появилась очаровательная малышка Лилибет Диана. Стоит отметить, из-за имени дочери герцогов Сассеских уже разразился скандал. Пока кто-то спорит об имени малышки, источник приближенный к паре решил рассказать журналистам, как прошли вторые роды Меган Маркл.
Как пишет People, супруга принца Гарри рожала в больнице Санта-Барбары, которая находится в нескольких минутах езды от дома пары в Монтесито.
Как прошли вторые роды Меган Маркл / Фото: Getty Images
Отмечается, что супруги выбрали эту больницу не только из-за удобного местоположения, но из-за того что учреждение основано женщинами. Кроме американского врача, на родах Меган Маркл была и Гоури Мота, которая присутствовала на первых родах герцогини.
"Вторым важным пунктом была безопасность и конфиденциальность. У Меган и Гарри была специальная группа охраны, которая размещалась прямо в больнице", — рассказал источник.
Напомним, свою дочь Меган Маркл и принц Гарри назвали Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор – в честь Елизаветы II и принцессы Дианы.
Отметим, Лилибет будет иметь двойное гражданство, как и ее старший брат Арчи. Меган Маркл – американка, поэтому ее дети автоматически получают гражданство США.
Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Instagram
95-летняя королева Британии была проинформирована о рождении правнучки еще до того, как об этом узнал весь мир и получила несколько снимков новорожденной.
Ранее в СМИ появилась информация, королева простила принца Гарри и Меган Маркл за скандальные откровения. Елизаветы II уже пригласила Гарри отобедать с ней в Виндзорском замке, когда он прибудет из США на церемонию открытия памятника принцессе Диане. Известно, что Меган Маркл останется дома.
Смотрите в сюжете, как королева Елизавета II отреагировала на рождение правнучки:
Ранее мы рассказывали, дочь Меган Маркл и принц Гарри 8 в очереди на престол.