Почему стоит ехать в Рахов — место, которое уже называют туристическим конкурентом Буковеля

VR-полонина и самая красивая точка Карпат: 3 must see места в Рахове (репортаж)

Если вы предпочитаете отдых вне Украины, то читайте статью о ТОП-5 курортах Турции. Любителям украинских Карпат и сыров расскажем об атмосферных местах Рахова.

Почему выбрали Рахов для путешествия?

Самый высокогорный город Украины Рахов славится не только вау-видами, ради которых приезжают отовсюду, но и овечьей брындзей. Слышали когда-нибудь выражение "белое золото"? Так местные скромно называют брындзю, которую сами делают. Но не путайте с коровьей брынзей. Этот вид сыра уникален, потому что он получил статус географического указания.

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Самый высокогорный город Украины – Рахов / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Мы исследовали три места в рамках проекта "Гуцульские сырные тропы". И каждую локацию объединяет брындзя, традиции и горные пейзажи.

Начали с интерактивного музея брындзи, продолжили на полонине "Роза Ветров" и завершили разговорами между овцами с пастухом, который их пасет 14 лет. Словом, картинка с VR-очков предстала перед нами в реальности!

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Сначала – интерактивный музей брындзи с виртуальной реальностью

Перед тем, как попробовать традиционную овечью брындзю, необходимо узнать специфику ее приготовления. Мы отправились в единственный в мире "Музей гуцульской брындзи" в Рахове. Нас встретила хозяйка и экскурсовод Ольга Шкуро, которая на территории своего двора обустроила интерактивное пространство.

Единственный в мире "Музей гуцульской брындзи" / Фото: пресс-служба

Синоним этого музея – слово "стая", так на полонине привыкли называть дом, в котором не просто живут, но и делают традиционные сыры. Креаторы хотели, чтобы туристы попали на полонину, не выходя из музея. Поэтому обустроили его максимально похожим на стаю.

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Здесь есть все: от огня, который не угасает в течение сезона, до бочки-бербеницы, в которой готовят брындзю, и аутентичной трембиты длиной 3 м 10 см.

Но снаряжение для изготовления сыра – это только начало. Экскурсоводка Ольга Шкуро включила фильм о традициях приготовления брындзи, которую изготавливают, начиная с XV века.

Единственный в мире "Музей гуцульской брындзи" / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Еще предложила отправиться на полонину. И мы согласились! Поэтому надели VR-очки и через мгновение увидели высокие ели, десятки овец и услышали лай собак, которые их охраняют. Еще воссоздали иллюстрацию долины через QR-код на открытке с помощью камеры в смартфоне. И на эмоциях отправили открытку с пожеланиями родным из единственного "Музея гуцульской брындзи" в мире через почтовый ящик.

VR-очки для виртуальной экскурсии на полонину / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Телепортнулись ли мы мыслями на полонину? Да, но хотелось пережить увиденное в реальности, и мы отправились на поиски овец и пастуха в Рахове.

За входной билет в музей заплатили 75 гривен. Сырную дегустацию не попробовали, ведь хотели есть сыры в месте с видом на горы, поэтому пошли дальше. Но здесь она стоит 175 гривен за одного.

Далее – нашли лучший вид Рахова на "Розе Ветров"

Инстаграмный пейзаж есть на полонине "Роза Ветров", куда мы и поехали. Она находится на Лысой горе. Добирались до нее на ГАЗ-66 по экстремальной дороге, которую проложили еще во времена Австро-Венгерской империи. Представляете?

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Потратили около 40 минут от "Музея гуцульской брындзи" и получили море эмоций. Ведь нечасто едешь на авто, колеса которого "чувствуют" каждый камень, а пассажиров во время езды подбрасывает через неидеальные дороги. Но это не разочаровало, а наоборот, придало запала.

И вот мы на "Розе Ветров", где высота – 1300 метров над уровнем моря. Ее называют сокровищем Рахова, которое видно из любой точки города. Она вдохновляет горожан и туристов подняться на Лысую гору, потому что отсюда видно все высочайшие вершины Карпат. Одна из которых – Говерла.

Лучший вид Рахова на "Розе Ветров" / Фото: пресс-служба

Туристов здесь привлекает сцена, где устраивают концерты, а также на ней делают концептуальные фото. Ибо конструкция напоминает рамку! Поэтому вы сможете сделать фотографию в рамке на фоне гор.

Туристов на "Розе Ветров" привлекает сцена / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Еще один аттракцион – качеля на полонине. На ней "зависают" надолго: туристы катаются, рассматривая пейзаж вокруг, а еще чувствуют свободу. И, конечно, делают новые фотографии.

Еще один аттракцион – качеля на полонине / Фото: пресс-служба

Туристическое место станет конкурентом Буковеля, потому что здесь планируют построить комплекс для отдыха. На полонине будут не только домики, но и сауна, подъемники и ресторан. И самое важное – покой и минимум отелей, чтобы ощущение свободы не исчезало.

На "Розе Ветров" нам приготовили обед из бограча, содержащего несколько видов мяса, была овечья брындзя, свежеиспеченный хлеб, вино, а на десерт – дикие черники, которые там растут.

На "Розе Ветров" нам приготовили обед из бограча / Фото: пресс-служба

А дальше – картинка с VR-очков ожила!

Мы встретили неподалеку Лысой горы стадо из 220 овец и пастуха Павла Лазарчука, который 14-й год в этом деле. Сначала услышали звук колокольчиков и лай собаки. Так, увиденное в VR-очках ожило.

Встретили неподалеку Лысой горы стадо из 220 овец / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Мужчина 14 лет без перерыва, с начала мая и до ноября работает пастухом. Говорит, что это его призвание и хобби. Поэтому не жалуется на один выходной в месяц. И за работу в указанный период он получает в среднем 30 тыс. гривен.

Пастух Павло Лазарчук, который 14-й год работает на полонине / Фото: пресс-служба

Работу любит, но признается, что бывает сложно в те дни, когда плохая погода. Каждый день спортивный, поскольку проходит более 10 км. Представляете?

Привычный день пастух начинает в 5 часов утра: ему и еще двум пастухам-коллегам нужно доить 220 овец, потом выпасть их, а еще приготовить сыр. Рабочий день заканчивается в 21:00. В летний сезон за одну овцу хозяева им оплачивают 230 гривен, а осенью – 120 гривен, ибо молока меньше.

Пастух Павел Лазарчук счастлив, ведь его работа – это хобби, а ежедневные заботы – счастье на повторе. Он продолжил дело деда и карьерно растет. И выпасать даже 700 овец с коллегой для него не вызов, а обычное дело.

Мужчина пошел дальше по полонине за овцами, а мы вернулись к реальности, на низину. Но хотелось остаться на "Розе Ветров", чтобы увидеть рассвет и почувствовать момент.

Невероятный рассвет в Рахове / Фото: Instagram: rakhivtravell

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