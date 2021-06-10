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Вознесение Господне: лучшие поздравления в стихах и прозе

10 июня, 05:20

Ольга Козачок

Не забудьте поздравить 10 июня с днем Вознесения Господня своих родных, близких, друзей, знакомых, коллег и отправить им эффектные открытки, картинки, стихи и смс

Праздник Вознесение Господне: фото, картинки, стихи, смс / Фото: Depositphotos

Вознесение Господне в 2021 году православные украинцы отмечают 10 июня. Этот день является одним из 12 самых главных церковных праздников. Спаситель, возродившись на Пасху, на 40-й день вознесся на небо, завершив свое земное служение.

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Life Сегодня собрали для вас лучшие поздравления с праздником Вознесения Господня в стихах, смс и прозе, а также подготовили красочные картинки и открытки.

Поздравления с Вознесением Господним в прозе

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В большой праздник Вознесения Господня, желаю неугасимой надежды, веры в лучшее и чистой духовности. Пусть пример Иисуса освещает ваш путь, делает его истинно праведным и награждает любовью. Стремитесь быть лучше, чего бы это ни стоило!

Красивые поздравления с Вознесением Господним своими словами

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Дорогой друг! Будь счастлив в этот праздник Вознесения Господня, пусть твои помыслы станут еще более чистыми, а душа – светлой. В этот день обрати свой взор к Нему и вспомни об Иисусе Христе, об Отце нашем Господе, который бережет нас и направляет. Сложи руки в молитве и попроси о здоровье своих близких людей, а я помолюсь вместе с тобой.

Картинки Вознесение Господне / Фото: bonnycards

С праздником Вознесения Господня: лучшие пожелания

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Вот и отсчитал календарь 40-й дней от Пасхи, и пришел Святой праздник Вознесения Господня. Сегодня хочется пожелать всем христианам укрепления веры, смирения, отпущения грехов. Пусть каждый ваш шаг будет направлен лишь на добро, а от неверных решений хранит и оберегает вас Бог.

Поздравления с праздником Вознесения Господня в стихах

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Радостный солнечный день Вознесения
Пусть принесет тебе новость хорошую.
Пусть обретет твое сердце спасение,
Светлою станет судьба и пригожею.
Пусть же всегда, как душе пожелается,
Доброе счастье стократ исполняется.
И не тоскуется, и не печалится,
Только хорошее в жизни сбывается.

Короткое поздравление с Вознесением Господним в SMS

***

Сегодня – Вознесение,
Пусть счастье к вам придет!
Душевное сомнение
Пусть навсегда уйдет.

Искренние поздравления с праздником Вознесения Господня маме

***
С Вознесеньем, мамочка родная!
Светлый праздник миром осенит.
Сил, здоровья, счастья я желаю,
И пускай Господь тебя хранит!

Поздравительные открытки с Вознесением Господним / Фото: bonnycards

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Радостное поздравление друзьям в Вознесение Господне

***
Дружба наша не стирается с годами,
И тебя я с Вознесеньем поздравляю!
Чтоб друг друга мы не потеряли,
Нам обоим в праздник пожелаю.

Звенят колокола,
И празднуют сегодня
В церквях и городах
Вознесение Господне!

Желаю духом крепнуть,
Обиду не таить,
Чего душа желает —
Смогли осуществить!

Чудес вам добрых в доме,
Уверенности, сил,
В тяжелое чтоб время
Бог в сердце вашем жил!

С праздником Вознесения Господня: красивые стихи коллегам

***
Вознесение Господне
Нам даруют небеса,
Возрождается надежда
В наших душах и сердцах.

Пусть несет благословенье
В этот день небесный свет,
Пусть грехов наших прощение
Сбережет от зла и бед.

В светлый праздник всем желаю
Веру в сердце сохранить,
Под святыми небесами
Жизнь счастливую прожить.

Вознесение Господне: открытки / Фото: bonnycards

Душевные поздравления с Вознесением Господним

***
Сорок дней после Пасхи прошло,
И мы празднуем, люди, сегодня,
Как же сердцу сейчас хорошо,
Свято чтим Вознесенье Господне.

На душе разлилась благодать,
Славим Господа в церкви и храме,
И в молитвах Его восхвалять
В этот праздник мы будем словами:

Пусть сегодня приходит в твой дом
Море радости, счастья, покоя
И навеки поселятся в нем,
Как Господь в твоем сердце с тобою!

Искреннее поздравление с Вознесением

***
Сорок дней прошло от Воскресения
И теперь мы празднуем Вознесение.
Христос апостолов вокруг себя собрал,
Обвел глазами и слова такие им сказал:
"Не расходитесь, вам предстоит
Крещение Духом Святым пережить".
Сам же поднялся, в облаке скрылся,
Для людских глаз совсем растворился.
А человечество теперь ждет,
Когда же Господь сюда снова придет.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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