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Вознесение Господне: что нельзя делать в этот день

9 июня, 16:02

Ольга Козачок

Узнайте главные запреты в праздник Вознесения Господня: что ни в коем случае нельзя делать

Что нельзя делать в день Вознесения Господня / Фото: Depositphotos

Завтра, 10 июня, православные отмечают Вознесение Господне – один из главных церковных праздников, который наступает на 40-й день после светлого Христова Воскресенья.

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Как гласит церковное учение, Иисус Христос в течение этих 40 дней после своего чудесного Воскрешения находился на земле, периодически являясь своим ученикам и рассказывая им о Царствии Божием. А вот в сам день Вознесения они стали свидетелями того, как Сын Божий в окружении небесных ангелов взлетел на облаке в небо.

Что нельзя делать в день Вознесения Господня:

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