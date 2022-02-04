Сегодня 14:00 на
Церемония открытия
Пекин (Китай)
Парад команд и шоу
Завтра 09:45 на
Скиатлон
Женщины, 7,5 км + 7,5 км
Финал
Завтра 10:30 на
Конькобежный спорт
Женщины, 3000 м
Финал
Завтра 11:00 на
Биатлон
Смешанная эстафета 4х6 км
Финал
Завтра 13:35 на
Прыжки с трамплина
Женщины, индивидуальные
Обычный трамплин, финал
Завтра 14:40 на
Фристайл
Мужчины, могул
Третий финал
Завтра 15:26 на
Шорт-трек
Смешанная командная
эстафета, финал А
6 февраля 04:24 на
Сноуборд
Женщины, слоупстайл
3-й заезд, финал
6 февраля 05:00 на
Горнолыжный спуск
Мужчины, скоростной спуск
Финал
6 февраля 09:00 на
Скиатлон
Мужчины, 15 км + 15 км
Финал
6 февраля 10:30 на
Конькобежный спорт
Мужчины, 5000 м
Финал
6 февраля 14:00 на
Прыжки с трамплина
Мужчины, индивидуальные
Обычный трамплин, финал
6 февраля 14:40 на
Фристайл
Женщины, могул
Третий финал
6 февраля 15:15 на
Санный спорт
Мужчины
3-й заезд, финал
Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎓 Скандал в Могилянке 📲 Технологии, меняющие жизнь 👗 Неделя моды
Поиск на segodnya.ua

Мотивация жить

Трендовый макияж

Love Is...

Women's power

25 лет UFW

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Что не так с показом Сергея Бызова, который открыл юбилейный сезон Ukrainian Fashion Week

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 февраля, 18:19
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вчера, 3-го февраля стартовал 50-й сезон украинской Недели моды. Рассказываем, как прошел первый день модного марафона
Heart Rate FW 2022/2023
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua, Коллаж: Сегодня

Юбилейный 50-й сезон Ukrainian Fashion Week открыл показ бренда домашней одежды Heart Rate. Свои творения представил креативный директор, дизайнер Сергей Бызов. Гости увидели 72 образа в основном в спортивном стиле.

Сергей использовал неоновые оттенки, а сама одежда казалась удобной и комфортной. Настроение шоу задавал саундтрек Call Me культовой певицы Blondie. Все эти яркие оттенки немного смущали. Думалось, что мы вернулись в 2000-е и пришли не на модный показ, а выбирать спортивный костюм в школу.

Реклама

Heart Rate FW 2022/2023
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua, Коллаж: Сегодня

Вторая часть шоу больше напоминала вечеринку. Модели выходили на подиум в бондажных платьях, спортивных худи, декорированных стразами, а еще большинство нарядов было украшено пышными воланами.

Цветовая палитра здесь осталась аналогичная – яркие оттенки школьных маркеров: синий, оранжевый, салатовый и фуксия.

Реклама

Heart Rate FW 2022/2023
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua, Коллаж: Сегодня

В финале модного шоу все модели выстроились у инсталляции так, что подиум "Мыстецького арсенала" напоминал концертную сцену.

Heart Rate FW 2022/2023
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua

Реклама

Инсайдеры украинской модной индустрии были удивлены и обескуражены такой коллекцией. Все дело в том, что Сергей Бызов – легенда становления украинской моды. В 1990-е он создал свой именной Дом моды, стоял у истоков Ukrainian Fashion Week, в 2000-е развивал мультибрендовые бутики Sanahunt, The Icon и Spazio, а коллеги по праву называют его гуру в сфере fashion-бизнеса.

Модные критики ожидали увидеть или минимализм, или сложный крой, или экстравагантные формы. Но, стоит помнить, что мода – это бизнес и часто заказчик не хочет видеть креативные творения, которые невозможно будет продать.

Heart Rate FW 2022/2023 | Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 | Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 | Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 | Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 | Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 | Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 | Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 | Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 | Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 | Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 | Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 | Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 | Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 | Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 | Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 | Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 | Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 | Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 | Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 | Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua
1/20

Читайте также: Juliya Kros показали коллекцию осень-зима 2022/2023

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Just do it
Полезный совет на сегодня
Куда поехать на День влюбленных
Узнать!
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Doodle Сегодня
4 февраля. Марк Цукерберг. Именно в этот день 18 лет назад, в 2004 году, 19-летний студент факультета психологии Гарвардского университета вместе с тремя друзьями в комнате университетского общежития запустил Facebook...
История дня - за минуту
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Узнать!
Ukrainian Fashion Week
25 лет моды в Украине
Новый сезон
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Афиша
Концерты февраля
Посетить
Семейное селфи
Похожа ли дочь Сергея Притулы на папу?
Больше фото
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
7 — 13 февраля
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять