Что не так с показом Сергея Бызова, который открыл юбилейный сезон Ukrainian Fashion Week

Вчера, 3-го февраля стартовал 50-й сезон украинской Недели моды. Рассказываем, как прошел первый день модного марафона

Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua, Коллаж: Сегодня

Юбилейный 50-й сезон Ukrainian Fashion Week открыл показ бренда домашней одежды Heart Rate. Свои творения представил креативный директор, дизайнер Сергей Бызов. Гости увидели 72 образа в основном в спортивном стиле.

Сергей использовал неоновые оттенки, а сама одежда казалась удобной и комфортной. Настроение шоу задавал саундтрек Call Me культовой певицы Blondie. Все эти яркие оттенки немного смущали. Думалось, что мы вернулись в 2000-е и пришли не на модный показ, а выбирать спортивный костюм в школу.

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Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua, Коллаж: Сегодня

Вторая часть шоу больше напоминала вечеринку. Модели выходили на подиум в бондажных платьях, спортивных худи, декорированных стразами, а еще большинство нарядов было украшено пышными воланами.

Цветовая палитра здесь осталась аналогичная – яркие оттенки школьных маркеров: синий, оранжевый, салатовый и фуксия.

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Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua, Коллаж: Сегодня

В финале модного шоу все модели выстроились у инсталляции так, что подиум "Мыстецького арсенала" напоминал концертную сцену.

Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua

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Инсайдеры украинской модной индустрии были удивлены и обескуражены такой коллекцией. Все дело в том, что Сергей Бызов – легенда становления украинской моды. В 1990-е он создал свой именной Дом моды, стоял у истоков Ukrainian Fashion Week, в 2000-е развивал мультибрендовые бутики Sanahunt, The Icon и Spazio, а коллеги по праву называют его гуру в сфере fashion-бизнеса.

Модные критики ожидали увидеть или минимализм, или сложный крой, или экстравагантные формы. Но, стоит помнить, что мода – это бизнес и часто заказчик не хочет видеть креативные творения, которые невозможно будет продать.

Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua 1 /20

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