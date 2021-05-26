Волосы стают дыбом: Андрей Макаревич оценил вероятность масштабной войны на востоке Украины

Фронтмен группы "Машина времени" утверждает, что "не все из того, что мы видим, происходит на самом деле"

Российский музыкант Андрей Макаревич / Фото: Власть vs Влащенко

Восхищенный западной Украиной фронтмен группы "Машина времени" Андрей Макаревич оценил возможность полномасштабной войны на востоке страны, а также выразил свое мнение о политической ситуации в мире.

Полное интервью с Андреем Макаревичем опубликовано на YouTube-канале Власть vs Влащенко.

"Я очень надеюсь, что большая война на востоке Украины невозможна, – рассказывает музыкант. – Но это все наша надежда. Вообще, в мире черти что творится: и с головами у людей, и с политикой, и с ситуацией. Одна надежда, что вот эта волна выровняется все-таки. Потому что мир тяготеет к гармонии".

По словам музыканта, не все из того, что мы видим, происходит на самом деле.

"Кому-то это интересно, кто-то на этом здорово зарабатывает, кто-то не хочет, чтобы это кончалось, – говорит он. – Я читаю, как в Европе оценивают эту ситуацию, у меня волосы стают дыбом. Они ни черта не знают, мифы принимают за реальность. Что-то у людей случилось с головами".

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Андрей Макаревич – известный российский музыкант и композитор. С 1969 художественный руководитель группы "Машина времени". Автор музыки и слов многих популярных песен из репертуара группы. Заслуженный артист РФ.

Напомним, ранее Макаревич в обнимку с "олдами" попрощался с Киевом.