Волочкова после расставания с тем самым Олегом заявила, что ей приходилось прощать многое

Анастасия Волочкова показала своего возлюбленного / Фото: Скриншот из видео

Балерина Анастасия Волочкова после расставания с тем самым Олегом, которого долгое время скрывала, дала откровенное интервью и рассказала, почему они не больше не вместе.

По словам звезды балеты, экс-избранник покорил ее добротой, обаянием и чувством юмора. Но их отношения были не такими идеальными, как казалось в Instagram. Олег не устраивал ей романтических сюрпризов, не дарил цветов. Его не интересовало ее творчество.

"Не принимал мое творчество, говорил, что оно ему безразлично. Сильно меня ранил. Но я списывала на то, что он не очень зрелый и неосведомленный в искусстве человек", – призналась балерина в интервью изданию StarHit.

Анастасия Волочкова рассталась с Олегом / Фото: instagram.com/volochkova_art

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Вспомнила балерина, как ее экс-возлюбленный не пришел на ее юбилей из-за того, что на празднике присутствовали мужчины, в которых он видел соперников.

"Мне до глубины души было жаль, что Олег не подарил мне цветы в день моего юбилея, даже их не передал! Впоследствии пришлось поведать ему, что это все-таки мой праздник, поэтому пригласила тех, кого хотела видеть", – рассказала Анастасия.

Причиной расставания Волочкова назвала накопленные негативные эмоции, разочарование в "слабоволии" и невозможность найти компромиссы. Балерина считает, что их история любви закончилась и они уже не будут вместе.

"Он добрый, сердечный. Иначе я бы не была с ним и не прощала бы все то, что, честно говоря, не простила бы ни одна женщина. В завершении хочу сказать: у любого человека может не хватать денег, возможностей, умения относиться к женщине достойно. Но когда у людей нет совести, то тут поделать ничего невозможно", – поделилась Анастасия.

Ранее мы рассказывали, что многочисленные фото с Олегом в Instagram очень раздражали поклонников Анастасии.