Волнующая и дерзкая: Настя Каменских в провокационном новогоднем образе (фото)

Звездному детективу шоу "МАСКА" Насте Каменских отдыхать некогда, ведь сейчас во всю проходят сьемки новогодних передач. Певица показала яркий образ к грандиозному шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна", которое выйдет в эфире канала "Украина" 31 декабря в 20:00.

Для новогоднего вечера на канале "Украина" Настя Каменских предпочла стильное мини-платье с нереальным декором, сделав акцент на неординарный контраст оттенков золота и серебра с фактурой. То же самое можно сказать и о прическе звезды: ей удалось одновременно стать блондинкой и брюнеткой.

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Образ NK | Насти Каменских на "Новорічій Маскці на каналі "Україна" / Фото: пресс-служба

Провокационный дизайн платья с блестящими цепочками однозначно будет приковывать взгляд зрителей. Можно только представить, сколько динамики и энергии оно добавит грациозным танцам Насти Каменских. Завершила свой образ певица оригинальной обувью на прозрачных каблуках, серьгами-каффами, кольцом и стильной подвеской.

Известно, что на "Новорічній Масці на каналі "Україна" мы увидим от Насти Каменских сразу два сюрприза, о которых она вскоре обещает рассказать.

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Настя Каменских на "Новорічній Масці на каналі "Україна" / Фото: пресс-служба

В новогодний вечер на сцену грандиозного шоу выйдут любимые публике герои, а еще 8 совершенно новых персонажей, специально созданных для "Новорічної Маски на каналі "Україна". И кто будет прятаться под масками, как всегда, придется отгадывать нам с вами. Но долго томиться не придется – маски вскроются сразу после выступлений.

Звездные детективы проекта Настя Каменских, Олег Винник, Ольга Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO также приготовили для зрителей особенные подарки. А помогать угадывать знаменитостей под масками им будут звездные гости шоу.

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Не пропустите самую загадочную премьеру "Новорічна Маска" 31 декабря в 20:00 на канале "Украина"!

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