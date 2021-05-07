Внучка Ротару прогулялась по Нью-Йорку в колье за 550 тысяч гривен. Такое же было у Грейс Келли

София Ротару может похвастаться роскошным особняком под Киевом, а ее внучка Соня Евдокименко — квартирой в одной из высоток на Манхэттене. В столице мировой моды она живет давно, любит стильно одеваться и регулярно делится своими образами в Instagram.

Впрочем, на последнем фото в профиле Сони сложно рассмотреть ее наряд. Зато бросается в глаза колье Van Cleef & Arpels — любимое украшение аристократок и голливудских звезд.

Соня Евдокименко / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Внучка украинской певицы выбрала элегантную модель Vintage Alhambra из 20 голубых четырехлистников и с обрамлением в виде золотых бусин. Она во многом повторяет легендарный аксессуар 1968 года и стоит 550 тыс. грн.

Соня Евдокименко / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Первой поклонницей колье Alhambra стала принцесса Монако. Украшения подкупали ее своей лаконичностью. В разное время Грейс Келли появлялась в сотуарах Van Cleef & Arpels из оникса, перламутра, коралла и малахита, иногда сразу в нескольких.

Грейс Келли, 1979 / Фото: Getty Images

Сет от легендарного ювелирного дома есть и в коллекции другой королевской особы — Кейт Миддлтон. Ей по душе более минималистичные варианты нейтральных оттенков.

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Кейт Миддлтон, 2019 / Фото: Getty Images

Перечислять звездных обладательниц колье Alhambra можно бесконечно. Кэмерон Диас, Мэрайя Кэри, Шэрон Стоун, Риз Уизерспун носят его и в повседневной жизни, и по самым торжественным поводам.

Кстати, форма четырехлистника выбрана Жаком Арпельсом не просто так. Ювелир хотел создать роскошный аксессуар, который приносил бы удачу. Что ж, судя по успехам знаменитостей, которые носят Van Cleef & Arpels, магические свойства у него точно есть.

Шэрон Стоун, 2013 / Фото: Getty Images

Украшения ювелирного дома только выглядят просто. На самом деле их изготовление — кропотливая работа. Фрагменты камней и золотые капли полируют вручную. Первые сотуары делали из малахита, но сегодня разнообразие материалов поражает. Например, можно найти шикарные варианты из яшмы, бирюзы, севрского фарфора.

Vintage Alhambra / Фото: vancleefarpels.com

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