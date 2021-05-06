7 самых дорогих сумок в истории моды

Каждая из них — символ эпохи и предмет коллекционирования

На прошлой неделе вы увидели клатч за 152 тыс. грн в виде дроида из "Звездных войн". Его создал Judith Leiber Couture, аксессуары которого не раз становились музейными экспонатами. Мы решили поискать конкурентов бренда и обнаружили, что 5000 долл — это еще цветочки. Стоимость самых роскошных экземпляров исчисляется миллионами.

Перед вами рейтинг действительно дорогих сумок, от ценников которых бегут мурашки. Эх, а ведь можно было бы купить остров или хотя бы небольшой самолет…

261 тыс. долл — Chanel Diamond Forever Classic Bag

7 место

Фото: Chanel

Само название уже как бы намекает, что сумка не так проста. В 2008-м Chanel создал 13 таких — из тончайшей белой кожи аллигатора и с фирменной застежкой из золота 750 пробы. Бриллианты на ней тоже имеются, 334 штуки.

Вы пока еще об этом не знаете, но сумка Chanel — одна из самых носибельных в нашем рейтинге. Она напоминает увеличенную копию культовой Classic Flap и верна классическому стилю бренда.

400 тыс. долл — Lana Marks Cleopatra Clutch

6 место

Фото: Lana Marks

Когда-то этот аксессуаром был частым гостем красных дорожек. На церемонии "Оскар" с ним в разное время появлялись Анджелина Джоли, Хелен Миррен и Кейт Уинслет. Клатч представляет собой уникальное сочетание экзотических видов кожи, бриллиантов и благородных металлов.

2 млн. долл — Hermès Kelly Rose Gold Bag

5 место

Фото: Hermes

Сумки Hermès бьют рекорды по популярности в сети и являются предметом коллекционирования для многих звезд. Что уж говорить о культовой модели, воссозданной из чистого розового золота. Их всего 12 в мире!

Благородный металл имитирует крокодиловую кожу и декорирован 1160 бриллиантами. По фото сложно понять, но размер сумки крошечный — можно вместить разве что помаду. Но кто откажется носить такую хотя бы как браслет?

2 млн. долл — Hermès Chaine’d Ancre Bag

4 место

Фото: Hermes

Еще одно творение французского модельера Пьера Харди вошло в коллекцию Haute Bijouterie 2012. Количество бриллиантов здесь впечатляет — 11 тыс.

2,2 млн. долл — Ginza Tanaka’s Hermès Birkin

3 место

Фото: Hermes

Идея этой изящной сумочки пришла в голову японскому дизайнеру Гиндзе Танака в 2008 году. Корпус состоит из платины, инкрустированной 2000 драгоценных камней.

Если вдруг нужно приодеться к вечеру, ремешок клатча можно отстегнуть и носить как ожерелье. Функционален и грушевидный 8-каратный бриллиант по центру — это съемная брошь.

3,6 млн. долл — Mouawad 1001 Nights Diamond Purse

2 место

Фото: Mouawad

Эксклюзивный клатч в форме сердца — дело рук ювелира Роберта Муавада. Ему понадобилось 18-каратное золото, 4517 бесцветных, желтых и розовых бриллиантов, а также 8800 часов кропотливого труда.

Сумасшедшие деньги за драгоценный аксессуар отдали на частном аукционе Christie’s в Гонконге. В 2010-м сумку занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самую дорогостоящую в истории, и лишь спустя 9 лет ей пришлось подвинуться.

6,7 млн. долл — Debbie Wingham’s Upcycled Easter Egg Purse

1 место

Фото: instagram.com/debbie_wingham

История умалчивает, что за любитель яиц заказал у Дебби Уингхэм сумочку с соответствующим дизайном. Для ее создания использовали 800 бриллиантов, 24-каратное золото и платину, алмазную пыль и даже скорлупу страусиного яйца.

Также таинственный покупатель пожертвовал для декора свои поднадоевшие украшения — например, шелковый шарф Hermès и серьги Cartier за 40 тыс. долл. Всего на дизайн уникального творения ушло 3 месяца.

Также читайте про 10 самых популярных модных вещей в мире.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться