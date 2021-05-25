Внучка Аллы Пугачевой решила стать певицей – как поет звездная наследница

Кристина Орбакайте рассказала, что ее дочь Клавдия Земцова сейчас занялась вокалом и мечтает петь на сцене

Алла Пугачева и ее внучка / Фото: instagram.com/alla_borisovna_fan15

В семье Аллы Пугачевой растут творческие дети. О талантах двойняшек певицы мы уже знаем. Но покорять шоу-бизнес собирается и внучка Аллы Пугачевой. Об этом рассказала Кристина Орбакайте.

9-летняя Клавдия Земцова начала заниматься вокалом.

"Она всегда любила петь, подпевала английским и русским песням по радио, сейчас и на испанском поет, хорошо интонирует", – рассказала Кристина Орбакайте журналистам MK.RU.

Кристина Орбакайте с дочкой / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Звездная бабушка недавно дала урок вокала внучке.

"Мы под минус включили фонограмму, подключили микрофон, мама вспомнила, что у нее была пару лет назад музыкальная школа для одаренных детей и провела небольшой ликбез. Клавочке это очень помогло выступить на свой день рождения, все отметили, что у нее хороший слух, а учительница по музыке даже определила, что у нее три полных октавы диапазона.", – поделилась дочь Примадонны.

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В Сети можно найти видео, как поет внучка Аллы Пугачевой Клавдия Земцова.

Например, в прошлом году девочка выпустила песню на испанском языке.

Клавдия спела и на свой день рождения.

Внучка Аллы Пугачевой поет Видео: YouTube

Ранее Кристина Орбакайте поделилась редким фото Пугачевой с ее внуками и детьми.