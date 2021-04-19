Внезапная смерть близких. Советы психолога, как пережить утрату

Человек проходит пять стадий горевания после смерти близкого человека, и все их важно прожить, чтобы отпустить боль

Тема-табу. То, о чем пытаются даже не думать. То, после чего жизнь начинает делиться на "до" и "после". Смерть близких, особенно внезапная и преждевременная, – шок, от которого прийти в себя очень сложно. В этот момент кажется, что земля уходит из-под ног, вместе с чужими советами о том, что "время – лучший лекарь". Со временем ощущение действительно притупляется, потому что человек измеряет время годами – так работает наше мышление. Но боль не исчезнет. Говорить о смерти в Украине не принято. Поэтому одни не знают, как реагировать на боль человека, который находится рядом. Другие винят себя, что страдают не так, как положено.

В сюжете "Сьогодні. Підсумки" на телеканале "Украина" выясняли, почему о смерти нужно говорить с детства – не скрывать, не делать из этого табу, и как научиться проживать свои эмоции.

Сюжет Евгения Коваленко и Анатолия Ворона Видео: Сегодня

Внезапная смерть родственника способна привести к самобичеванию: личная история

Наталья Басюк потеряла мать. Это был обычный день. Наталья увиделась с мамой и потом очень спешила на работу. Девушка вспоминает, как они вместе ехали в маршрутке. И мама, будто что-то предчувствуя, пропустила свою остановку, чтобы хоть на несколько минут дольше побыть с дочкой. Дальше они обнялись, попрощались и договорились встретиться на следующий день.

Но они так и не встретятся. Энергичная и жизнерадостная мама Натальи, которая никогда не жаловалась на здоровье, ночью внезапно умерла от инсульта. Ей было всего 43. По словам Натальи, уже год прошел, а время ее так и не вылечило.

В какой-то момент девушка начала думать о том, что могла бы что-то изменить, сделать по-другому, ударилась в самобичевание. Вытаскивала себя из этого состояния с помощью работы.

Как человек переживает горе: 5 стадий

Переживание потери близкого человека условно можно разделить на несколько этапов.

1. Шок

Сначала смерть шокирует – когда еще не до конца понимаем, что случилось. Банальные фразы не помогут. В этот момент человек вообще ничего не слышит. Смерть сбивает с ног, просто разрушает.

2. Отрицание

Затем наступает стадия отрицания, когда мы живем с мыслью, что "это неправда" и "все это происходит не со мной". Труднее всего поверить, что уже ничего нельзя сделать.

3. Острая душевная боль

Наступает период самих страданий и острой душевной боли. Человека охватывают различные ощущения: тревога и страх, злость и вина, печаль и жалость, опустошение и одиночество, отчаяние и беспомощность.

4. Потеря интереса к жизни

Начинаются самообвинения, а гнев направляется внутрь. Впоследствии это состояние перерастает в депрессию – когда вообще теряется интерес к жизни. Человек не знает, как взаимодействовать с миром, потому что у него внутри колоссальная пропасть.

5. Принятие потери

Это последняя стадия.

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Что делать и говорить, чтобы помочь человеку пережить все эти этапы?

Психолог Наталья Ломоносова говорит, что нельзя лезь с разговорами, если вас не просят. Если просят – выслушивайте. Если не просят – просто будьте рядом.

В этот момент не помогают никакие слова вроде "ты держись", "соболезную". Лучше предложить какую-то конкретную помощь. К примеру: "завтра ровно в 15 я заеду, привезу продуктов. И уеду".

В какой-то момент человеку может захотеться открыться и все это проговаривать. Когда приходит осознание этой потери, начинает грызть чувство вины.

Наталья Ломоносова поясняет, что человек может так себя обвинять – изолироваться от остальных людей. Потому что реакция у людей разная: одним нужно постоянно с кем-то говорить, а другие, наоборот, об этом говорить не могут.

Чем опасна апатия

Может наступить стадия апатии, когда вообще не хочется жить. Человек не ест, не пьет, у него буквально нет сил, и он просто лежит. Это как раз тот момент, когда человек больше всего нуждается в поддержке родных и друзей. Надо поднять человека с дивана и помочь проговорить свою боль, выпустить эмоции. Так мы проживаем свое горе.

По словам православного священника Георгия Коваленко, христиане верят в жизнь вечную. Хотя и тяжело и грустно расставаться со своими близкими, но люди надеются на встречу с ними в Царстве Небесном.

Постепенно человек учится жить по новому / Фото: Pexels

Позвольте себе пережить горе

Нужно позволять себе плакать, когда хочется. Это касается и мужчин. По словам психолога Натальи Ломоносовой, бывает так, что человек просто не способен плакать, потому что еще в детстве ему внушили: нужно быть сильным и стыдно казаться слабым.

У таких людей сильный мышечный зажим, поэтому они не могут расслабиться. Тогда полезен массаж. Он назначается как лечение.

Все стадии проживания потери – это нормально. Но важно не зацикливаться на своих страданиях, а заботиться о себе и родных.

Почему так важно прожить все стадии горевания от потери близкого человека

Психолог Елена Рыхальская поясняет, что нам нужно оплакать, помянуть, скорбеть. Не просто так существуют 40 дней, после которых умершего человека должны эмоционально отпустить. Нужно для себя решить: я живу дальше. Возможно, помогать его близким. Спросить себя: что я могу сделать на земле для человека, который ушел?

И главное – проживите свою жизнь счастливо. Ведь те, кого мы любили и потеряли, вряд ли хотели бы видеть наши страдания...

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