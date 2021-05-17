Вкуснее, чем яичница и омлет – 5 рецептов запеканки из яиц

Это отличный и сытный вариант для завтрака

Фото: instagram.com/elenazahar4enko/, instagram.com/the_vitamin_inside/

Нам всем хорошо известно, что полезный завтрак у каждого из нас должен быть. От него зависит продуктивность нового дня. Если вы любите яичницу или омлет, то пора с этим прекращать. То есть попробовать приготовить яичную запеканку. Дополнительные ингредиенты, кроме яиц, выбирайте на свой вкус – от мяса до овощей. Ниже найдете 5 интересных рецептов.

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Яичная запеканка с овощами

Фото: instagram.com/the_vitamin_inside/

Ингредиенты

Картофель – 1 шт.

Помидор – 2 шт.

Половина луковицы

Помидор черри – 5 шт.

Брокколи – 9 соцветий

Половина болгарского перца

Яйца – 5 шт.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Картофель отварить до готовности. Брокколи опустить в кипящую воду на 2 минут и сразу вытянуть. В сковороду налить масло, туда нарезать кубиками помидоры и перец соломкой, лук полукольцами и тушить на медленном огне, немного подсолив. В керамическую форму выложить тушеные помидоры с перцем, сверху вареный картофель, затем брокколи. Яйца посолить, поперчить, перемешать и вылить на овощи в керамическую форму. Украсить дольками помидоров черри и выпекать до готовности в предварительно разогретой до 200 градусов духовке.

Яичная запеканка с фаршем

Фото: instagram.com/lyubov___pp/

Ингредиенты

Куриный фарш – 250 г

Яйцо – 5 шт.

Молоко 1% – 25 мл

Твердый сыр – 50 г

Лук – 1/2 шт.

Соль, перец – по вкусу

Специи – по вкусу

Способ приготовления

Взбить яйца в миске. Добавить молоко, половину сыра, и 1/4 чайной ложки приправ. Хорошо все перемешать. В разогретой с маслом сковороде обжарить мелко нарезанный лук, добавить мясной фарш, посолить, поперчить и хорошо обжарить. Форму для запекания смазать маслом, выложить слой обжаренного фарша и лука и залить яичной смесью. Посыпать тертым на крупной терке сыром. Запекать в разогретой до 200 градусов духовке около 15-20 минут.

Яичная запеканка с беконом

Фото: instagram.com/travart2015/

Ингредиенты

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Бекон – 450 г

Репчатый лук – 1 шт.

Перец чили – 1 шт.

Чеснок – 3 зубчика

Яйца крупные – 12 шт.

Молоко – 1 стакан

Картофель – 4 шт.

Твердый сыр – 2 стакана

Соль – 1,5 ч. л.

Черный перец – 1/2 ч. л.

Зеленый лук – 1 пучок

Способ приготовления

Отварить картофель. В сковороде обжарить нарезанный на кубики бекон на среднем огне, периодически помешивая. Жарить до хрустящей корочки. Переложить бекон на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Обжарить лук до готовности. Добавить чеснок и готовить еще 2 минуты. Отложить в сторону. Взбить яйца и добавить молоко. В яичную смесь добавить картофель, некрупно нарезанный. Добавить 1 стакан сыра, ¾ бекона, соль и перец. Вылить смесь в подготовленную форму для выпечки и сверху посыпать оставшимся сыром и нарезанным зеленым луком. Выпекать в течение 20 минут. Аккуратно добавить оставшийся бекон. Выпекать еще 20 минут.

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Яичная запеканка с цветной капустой

Фото: instagram.com/ls_repka_sun/

Ингредиенты

Свежая цветная капуста – 1/2 кочана

Морковь – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Чеснок – 3 зубчика

Яйца – 8 шт.

Сыр – 100 г

Масло оливковое – 2 ст. л.

Зеленый лук, специи, соль и перец – по вкусу

Способ приготовления

Цветную капусту помыть, соцветия нарезать мелко. Лук, морковь и чеснок очистить и мелко нашинковать. Капусту отправить на сковороду с маслом на 5 минут, постоянно помешивая. Добавить морковь, лук и чеснок, тушить до готовности. Помидор нарезать кубиками, добавить к капусте. Посолить, поперчить, добавить специи и перемешать. Залить яйцами и готовить под крышкой около 7 минут. Перед подачей посыпать тертым сыром и зеленым луком.

Яичная запеканка с огурцом

Фото: instagram.com/kulinar_kolesnik/

Ингредиенты

Молодые огурцы (без крупных семечек) – 300 г

Репчатый лук – 1 шт.

Яйца – 3 шт.

Сметана – 50 г

Укроп, петрушка – горсть

Чеснок – 2-3 зубчика

Растительное масло – 2 ст. л.

Паприка сладкая молотая – 1 ч. л.

Черный молотый перец – 1/4 ч. л.

Кориандр молотый – 1/2 ч. л.

Соль и специи – по вкусу

Способ приготовления⠀

На разогретой сковороде, на растительном масле поджарить на среднем огне лук, нарезанный мелким кубиком, 8-10 минут до прозрачности и мягкости. Нарезать кубиком огурцы, мелко порубить чеснок, добавить к луку вместе с солью, перцем, паприкой и кориандром, тушить 5-7 минут. В миску разбить яйца, добавить сметану, щепотку соли, мелко порубленную зелень петрушки и укропа, все перемешать. Залить огурцы яичной смесью, быстро перемешать и выложить в огнеупорную форму, смазанную сливочным маслом. Запекать в разогретой духовке до 200 градусов, 20-25 минут.

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