Версія українською
$ 27,56
33,44

Вкуснее, чем яичница и омлет – 5 рецептов запеканки из яиц

18 мая, 07:30

Ирина Маслова

Это отличный и сытный вариант для завтрака

Фото: instagram.com/elenazahar4enko/, instagram.com/the_vitamin_inside/

Нам всем хорошо известно, что полезный завтрак у каждого из нас должен быть. От него зависит продуктивность нового дня. Если вы любите яичницу или омлет, то пора с этим прекращать. То есть попробовать приготовить яичную запеканку. Дополнительные ингредиенты, кроме яиц, выбирайте на свой вкус – от мяса до овощей. Ниже найдете 5 интересных рецептов.

Если вам нужно найти самый необычный подарок, воспользуйтесь идеями из нашего календаря праздников мая.

Яичная запеканка с овощами

Фото: instagram.com/the_vitamin_inside/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Картофель отварить до готовности. Брокколи опустить в кипящую воду на 2 минут и сразу вытянуть.
  2. В сковороду налить масло, туда нарезать кубиками помидоры и перец соломкой, лук полукольцами и тушить на медленном огне, немного подсолив.
  3. В керамическую форму выложить тушеные помидоры с перцем, сверху вареный картофель, затем брокколи.
  4. Яйца посолить, поперчить, перемешать и вылить на овощи в керамическую форму.
  5. Украсить дольками помидоров черри и выпекать до готовности в предварительно разогретой до 200 градусов духовке.

Яичная запеканка с фаршем

Фото: instagram.com/lyubov___pp/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Взбить яйца в миске. Добавить молоко, половину сыра, и 1/4 чайной ложки приправ. Хорошо все перемешать.
  2. В разогретой с маслом сковороде обжарить мелко нарезанный лук, добавить мясной фарш, посолить, поперчить и хорошо обжарить.
  3. Форму для запекания смазать маслом, выложить слой обжаренного фарша и лука и залить яичной смесью.
  4. Посыпать тертым на крупной терке сыром.
  5. Запекать в разогретой до 200 градусов духовке около 15-20 минут.

Яичная запеканка с беконом

Фото: instagram.com/travart2015/

Ингредиенты

Реклама

Способ приготовления

  1. Отварить картофель. В сковороде обжарить нарезанный на кубики бекон на среднем огне, периодически помешивая. Жарить до хрустящей корочки.
  2. Переложить бекон на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.
  3. Обжарить лук до готовности. Добавить чеснок и готовить еще 2 минуты. Отложить в сторону.
  4. Взбить яйца и добавить молоко.
  5. В яичную смесь добавить картофель, некрупно нарезанный.
  6. Добавить 1 стакан сыра, ¾ бекона, соль и перец.
  7. Вылить смесь в подготовленную форму для выпечки и сверху посыпать оставшимся сыром и нарезанным зеленым луком.
  8. Выпекать в течение 20 минут. Аккуратно добавить оставшийся бекон. Выпекать еще 20 минут.

Читайте также: Тортилья де пататас, или испанский омлет – в чем его особенность и как приготовить

Яичная запеканка с цветной капустой

Фото: instagram.com/ls_repka_sun/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Цветную капусту помыть, соцветия нарезать мелко. Лук, морковь и чеснок очистить и мелко нашинковать.
  2. Капусту отправить на сковороду с маслом на 5 минут, постоянно помешивая.
  3. Добавить морковь, лук и чеснок, тушить до готовности.
  4. Помидор нарезать кубиками, добавить к капусте. Посолить, поперчить, добавить специи и перемешать.
  5. Залить яйцами и готовить под крышкой около 7 минут.
  6. Перед подачей посыпать тертым сыром и зеленым луком.

Яичная запеканка с огурцом

Фото: instagram.com/kulinar_kolesnik/

Ингредиенты

Способ приготовления⠀

  1. На разогретой сковороде, на растительном масле поджарить на среднем огне лук, нарезанный мелким кубиком, 8-10 минут до прозрачности и мягкости.
  2. Нарезать кубиком огурцы, мелко порубить чеснок, добавить к луку вместе с солью, перцем, паприкой и кориандром, тушить 5-7 минут.
  3. В миску разбить яйца, добавить сметану, щепотку соли, мелко порубленную зелень петрушки и укропа, все перемешать.
  4. Залить огурцы яичной смесью, быстро перемешать и выложить в огнеупорную форму, смазанную сливочным маслом.
  5. Запекать в разогретой духовке до 200 градусов, 20-25 минут.

Здесь найдете еще 10 рецептов неожиданных блюд из яиц.

Новости на эту же тему:

Что едят на завтрак итальянцы – рецепт омлета фриттаты Императорский завтрак – рецепт сладкого венского омлета Как приготовить экзотический омурайсу: пошаговый рецепт омлета по-японски Омлет по-корейски: как еще можно приготовить яйца (рецепт из Instagram) Как приготовить омлет Пуляр, взорвавший Instagram
овощи яйца цветная капуста рецепт бекон запеканка

Реклама