Витамин С при простуде и не только: где искать плюс рецепт целебного чая

Витамин С особенно нужен нам при простуде, им богаты квашенная капуста и чай из шиповника / Фото: Коллаж: Сегодня

Инфекционные болезни, вирусные и бактериальные, приводят к усиленному расходу витамина С в организме. Поскольку он активно участвует в окислительно-восстановительных процессах. Однако витамин С нужен нам не только во время простуды: в чем польза "аскорбинки" и в каких продуктах ее много – рассказала диетолог Олеся Добрянская.

Олеся Добрянская / Фото: пресс-служба

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Когда дополнительно нужен витамин С

Витамин С важен при различных гастропатологиях, поскольку помогает восстановиться слизистой оболочке желудка и других органов пищеварения. Также действительно в период, когда человек простудился, болеет ОРВИ или другой респираторной инфекцией или в качестве профилактики сезонной заболеваемости, может понадобиться дополнительный прием витамина С.

Особенно, если ваш рацион недостаточно разнообразен. Тогда предпочтительно витамин С в липосомальной форме, так он несколько раз эффективнее усваивается организмом. А еще витамин С способствует хорошему усвоению железа, поэтому препараты железа можно запивать небольшим количеством ягодного смузи или фреша.

Если нужен дополнительный прием витамина С, то предпочтительнее выбирать препарат в в липосомальной форме / Фото: unsplash.com

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Важен витамин С и в anti-age уходе, поскольку без него не синтезируется коллаген и эластин, входящий в состав всех тканей тела, кожи и сосудов. Именно так обеспечивает их тургор, то есть эластичность, и достигается эффект "анти-морщин". Но насытить организм витамином С вполне можно с помощью продуктов, главное – умело их подобрать и правильно приготовить.

Правда, что витамин С в продуктах быстро разрушается?

К сожалению, пока свежие овощи и фрукты доберутся до нашего стола, они теряют до 50% витамина С. А вы знали, что свежесть фруктов / овощей определяют по процентному содержанию витамина С? Все дело в том, что этот витамин очень быстро разрушается, буквально парочку дней и его уже нет.

Больше всего витамина С в кислых ягодах, облепихе, цитрусовых, в любой капусте, зеленом луке, сладком перце, зеленой петрушке / Фото: Pinterest

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Так, через 2 дня шпинат теряет 75% витамина С, спаржа и брокколи – до 80%. Клубника и другие ягоды в этом плане лучше, банально потому что быстро портятся. Витамин С больше боится высоких температур, помните, что он также быстро разрушается при термообработке, чем холода, поэтому допускается заморозка продуктов

В каких продуктах много витамина С?

Больше всего витамина С в кислых ягодах, облепихе, цитрусовых, в любой капусте – квашенной в том числе, зеленом луке, сладком перце, зеленой петрушке. Самый простой и бюджетный вариант еще – делать чай из шиповника, который тоже очень богат витамином С и пить его в течение дня.

А как сделать полезный витаминный чай из шиповника?

Столовую ложку ягод шиповника провернуть на блендере, залить водой температуры + 40 градусов не более (помним, витамин С не любит термообработку). Пить теплый настой следует в течение дня, так за раз он не усваивается в больших количествах.

Самый простой и бюджетный вариант получить витамин С – делать чай из шиповника / Фото: unsplash.com

Можно приготовить себе напиток в термос на целый день. Прежде чем залить шиповник, вытащите из него косточки и только потом – в блендер. Эфирные масла и капсоцин, которые есть в шиповнике, сделают напиток еще более согревающим и жгучим.

Также мы писали, когда нужно принимать витамины в таблетках.