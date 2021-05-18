Виктория Смеюха из НЕАНГЕЛОВ анонсировала выход первой сольной песни

Артистка рассекретила название своей первой сольной композиции, а также назвала свой новый псевдоним после распада НЕАНГЕЛОВ

VIKTORIA / Фото: instagram.com/vikanablack

Вслед за своей коллегой из группы НЕАНГЕЛЫ, Славой Каминской, которая недавно выпустила свой первый трек, Виктория Смеюха начала сольную карьеру.

В Instagram-аккаунте девушка опубликовала анонс своей первой сольной композиции, которая получила символическое название "Мы не ангелы". Поклонники артистки смогут услышать песню уже 21 мая.

Виктория Смеюха / Фото: instagram.com/vikanablack

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"Долго ли шла? Готова ли? Нервничаю? — Недолго (ибо всему свой час)! Готова! Немножко. В моей творческой карьере я четко чувствовала, когда наступит этот момент. И уже на этой неделе вы увидите премьеру, которая, надеюсь, коснется ваших душ также глубоко — как и моей", – написала Смеюха в соцсети.

Девушка также назвала свой новый псевдоним – VIKTORIA.

Напомним, в начале марта этого года дуэт НЕАНГЕЛЫ прекратил свое существование.