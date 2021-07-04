Виктория и Дэвид Бекхэмы празднуют 22 года вместе: смотрим их самое трогательное видео

Знаменитые британские супруги Виктория и Дэвид Бекхэмы празднуют годовщину свадьбы – они поженились ровно 22 года назад

Виктория и Дэвид Бекхэмы празднуют годовщину свадьбы / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Виктория и Дэвид Бекхэмы поженились в 1999 году. Сегодня пара празднует 22-ю годовщину с того самого счастливого дня в ирландском замке Латтрелстоун. По этому поводу экс-"перчинка" поделилась в Сети трогательными семейными кадрами.

Напомним, что совсем недавно мы показывали, как выглядит дом Бекхэмов за 48 млн грн, в котором они жили в нулевых.

Виктория Бекхэм опубликовала в Instagram-профиле видео, в котором собраны кадры с Дэвидом и детьми. Напомним, что у звездной пары трое сыновей и одна дочь.

"Я люблю тебя, Дэвид. Счастливой годовщины!", – коротко написала в посте Виктория.

Интересные факты о Виктории и Дэвиде Бекхэмах

На седьмую годовщину свадьбы Виктория и Дэвид сделали парные татуировки с надписью на иврите

У Дэвида также на левом запястье вытатуировано "Victoria"

Дэвид и Виктория Бекхэм с детьми / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Изначально пара жила в США, но в 2013 году семейство Бекхэмов перебралось в Лондон

Дэвид много лет хранит записку с номером телефона Виктории, который она дала ему при первой встрече

Как знаменитости делят семейный бюджет, смотрите в сюжете:

Напомним, ранее Виктория Бекхэм показала очень редкие кадры со своим отцом в честь его дня рождения.