Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом – Екатерина Репяхова родила ему сына (фото)

Для Виктора Павлика малыш стал четвертым ребенком, а для Екатерины Репяховой – это первенец. У пары родился мальчик

Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Сегодня, 15 июня, в 2:40 ночи, у 55-летнего украинского певца Виктора Павлика и его 27-летней супруги Екатерины Репяховой родился сын! Мальчика назвали Михаилом. О беременности Екатерины стало известно в январе этого года.

Радостной новостью поделился Виктор на своей странице в Instagram, опубликовав фото из роддома.

"Сегодня, 15 июня 2021, в 2:40, Миша Павлик. 53 см, 3400 г. Слава Господу Богу!" – подписал фото Виктор.

Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Для Виктора малыш – четвертый ребенок, у артиста есть взрослые сын и дочь. Еще один сын, Павел, умер в августе прошлого года от онкологического заболевания. Ему был 21 год. Для Екатерины ребенок стал первенцем.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова тайно расписались в мае 2020 года, а свадьбу перенесли и до сих пор не сыграли. Виктор был женат трижды. Екатерина Репяхова, которая моложе артиста на 29 лет, стала его четвертой женой. Отношения пары начались в 2015 году. Репяхова не раз признавалась, что с детства любила творчество Павлика и ездила на его концерты.

Пара познакомилась случайно, живя в отеле в соседних номерах. Со временем Екатерина стала концертным директором Виктора. После этого их отношения переросли из рабочих в романтические.

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Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

До Екатерины Виктор был женат на Ларисе Созаевой, от которой у него был сын Павел. Вместе с Ларисой Виктор прожил в браке 25 лет. После того, как они развелись, между Ларисой и Екатериной возник конфликт, который перешел в публичную плоскость. Созаева и Репяхова обменивались колкими высказываниями – ситуация накалилась во время активной фазы болезни общего сына Виктора и Ларисы. Екатерина даже заявляла об угрозах со стороны экс-супруги Виктора.

Сейчас публичные перепалки между ними поутихли. Екатерина активно ведет Instagram-блог, где делится чуть ли не каждым своим шагом, рассказывая про их с Виктором Павликом жизнь.

Ранее Екатерина Репяхова призналась, что Виктора Павлика пришлось уговаривать на партнерские роды.

Смотрите откровенное интервью Виктора Павлика для "Зіркового шляху":