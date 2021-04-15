Виктор Павлик с беременной супругой показали, как отдыхают: "Всем завидующим на зло"

Беременная супруга артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая рассказала об отношениях со свекровью, показала семейные фото с прогулки. Виктор и его супруга с улыбками на лицах прогулялись на берегу Днепра в пасмурную погоду.
В посте в Instagram Екатерина призналась в любви к любимому.
"Иду отдыхать и хочу сказать, что очень люблю мужа, наш город и жизнь", – написала супруга Виктора Павлика.
Катя Репяхова и Виктор Павлик / Фото: instagram.com/repyahovakate
Катя Репяхова и Виктор Павлик / Фото: instagram.com/repyahovakate
В комментариях подписчики назвали Виктора Павлика "потешным Франковичем":
- "Очень красивые!"
- "Какой потешный Франкович"
- "Очень мило и вдохновляет"
- "Такие искренние. Всем завидующим на зло"
Ранее продюсер Поляковой назвал Виктора Павлика – украинским Челентано.
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