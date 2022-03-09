Victoria's Secret приостанавливают работу в России. Возвращаются времена панталон и самодельных бюстгальтеров

Victoria's Secret закрываются в России / Фото: Pinterest, instagram.com/victoriassecret, Коллаж: Сегодня

Санкции работают! В России массово закрываются бутики международных брендов. Граждане страны-агрессора искренне удивлены такому повороту событий и не могут понять, что же происходит. К сожалению, большинство россиян продолжают поддерживать политику Путина о захвате Украины, не осознавая, что обернется им это полным крахом.

Руководство еще одной компании сообщило о прекращении работы в России. Так, бренд нижнего белья Victoria's Secret опубликовал официальное заявление о приостановлении работы своих бутиков и онлайн-магазина по всей территории России.

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Бренд нижнего белья Victoria's Secret приостанавливает работу по всей территории России / Фото: instagram.com/victoriassecret

Представители компании уверяют, что онлайн-заказы будут стараться доставить в ближайшее время, а физические бутики будут закрыты? начиная с 9 марта.

Многие россияне, в силу некомпетентности в вопросах рыночной политики, считают, что смогут обойтись без иностранных товаров, взамен покупая товары российских брендов. Учитывая, что эти бренды покупают ткани за границей, а из них уже шьют продукцию так называемого отечественного производства, выйти таким способом из ситуации не получится.

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Похоже, штопать свои старые вещи, носить панталоны и шить бюстгальтеры станет новым трендом.

Панталоны, которые были популярны в СССР, так как альтернативы не было / Фото: Pinterest

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