Вещь дня: Prada выпустили баскетбольный мяч за 18,5 тыс. грн

Prada выпустили баскетбольный мяч за 18, 5 тыс. грн / Фото: prada.com
Казалось, после мешка для собачьих фекалий за 7 тыс. грн, нас уже ничем не удивить, но мы недооценили возможности брендов. Prada выпустили баскетбольный мяч за 18, 5 тыс. грн.
Бренд представил баскетбольный мяч для капсульной коллекции Outdoor Mountain, посвященной активным видами спорта. Никакой сверхмощностью спортивный шар не отличается, но дорог тем, что люксовый.
Мяч изготовлен из черной резины и уже по традиции украшен треугольным логотипом итальянской марки с акцентными белыми линиями. Также в комплект вошла система для переноски с короткой ручкой из лямок с деталями из кожи.
Цена такое произведения роскоши на сайте бренда – 580 евро (18, 5 тыс. грн).
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