Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😡 Кибератака против Украины 🔔 Угроза войны с Россией 💼 Дело против Порошенко 🌊 Крещение-2022

Стиль Зеленской

Чек-лист на январь

Лучшие актеры года

Книги месяца

Старый Новый год

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Излучая мужественность и харизму: Том Холланд стал лицом рекламы Prada

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 января, 13:33
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Один из самых перспективных актеров Голливуда позировал перед объективом британского модного фотографа Дэвида Симса
Том Холланд стал лицом рекламной кампании Prada Men’s Spring 2022
Том Холланд стал лицом рекламной кампании Prada Men’s Spring 2022 / Фото: prada.com

Потенциальный ведущий премии "Оскар 2022" Том Холланд, блистательно сыгравший главную роль в триквеле от Marvel и Sony Pictures "Человек-паук: Нет пути домой", стал лицом рекламной кампании Prada Men’s Spring 2022.

Британский актер возглавляет мужскую весеннюю рекламную кампанию Prada 2022 года, представленную через объектив камеры британского модного фотографа Дэвида Симса.

Реклама

Следуя теме сезонной кампании In the Mood for Prada, Холланд игриво позирует перед камерой: поправляет воротник красной кожаной байкерской куртки, прячет руки за спину в черном кардигане на голое тело, демонстрирует сумку Prada.

Том Холланд стал лицом рекламной кампании Prada Men’s Spring 2022
Том Холланд стал лицом рекламной кампании Prada Men’s Spring 2022 / Фото: prada.com

Реклама

Том Холланд стал лицом рекламной кампании Prada Men’s Spring 2022
Том Холланд стал лицом рекламной кампании Prada Men’s Spring 2022 / Фото: prada.com

Напомним, что актер был одет в сшитый на заказ костюм Prada и на премьере фильма "Человек-паук: Нет пути домой" в Лос-Анджелесе в декабре 2021 года.

Том Холланд стал лицом рекламной кампании Prada Men’s Spring 2022
Том Холланд стал лицом рекламной кампании Prada Men’s Spring 2022 / Фото: prada.com

Реклама

Prada имеет большой опыт привлечения кинозвезд для своих рекламных кампаний, включая Уиллема Дефо, Итана Хоука, Дейна ДеХаана и Эзру Миллера, а также Джулию Гарнер, Ширу Хаас и Хантера Шафера.

Том Холланд стал лицом рекламной кампании Prada Men’s Spring 2022
Том Холланд стал лицом рекламной кампании Prada Men’s Spring 2022 / Фото: prada.com

Также вам будет интересно: жена Тищенко на новый год получила сумку Prada за 48 тыс. грн

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Рейтинг Apple
Лучшие подкасты мира
1
Детская книга с Мэтью Виннером Детская книга с Мэтью Виннером
2
Хорошо внутри с доктором Бекки Хорошо внутри с доктором Бекки
3
Бодибилдеры с Мэттом Роджерсом Бодибилдеры с Мэттом Роджерсом
4
Политика брючного костюма с Сарой Стюарт Политика брючного костюма с Сарой Стюарт
5
Терапия для подростков с Гаэлем Айтором Терапия для подростков с Гаэлем Айтором
Что еще послушать
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
#человек_сего_дня
14 января. Иван Огиенко. 140 лет назад в Брусилове родился украинский политический деятель, просветитель и языковед, министр просвещения и министр вероисповеданий УНР, епископ Иван Огиенко...
На встречу с героем!
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Detox после праздников
Выбирай ЗОЖ
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Как королева
Портрет Кейт Миддлтон к 40-летию
Больше фото герцогини
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
10 — 16 января
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять