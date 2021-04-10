Верка Сердючка на шоу Маска презентовала новую песню

В финале шоу "Маска" на телеканале "Украина" выступила Верка Сердючка, которая презентовала свой новый трек.

Зажигательный хит заставил звездных детективов танцевать на столе, а мы готовы поспорить, что этим летом вы тоже будете отрываться под Disco Kicks.

Верка Сердючка / Фото: телеканал "Украина"

Оля Полякова, NK | Настя Каменских, Олег Винник и DZIDZIO по привычке попытались отгадать, какая суперзвезда замаскировалась в образе Верки Сердючки и ее мамы.

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Признаем, это было не очень сложно. Ведь все давно знают, что Верка – это Андрей Данилко, а мама – Инна Белоконь.

К слову, ранее сообщалось, что Верка Сердючка с мамой стали новыми ведущими "Орла и решки".