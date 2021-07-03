Ведущими 12-го ОМКФ станут Янина Соколова и Олег Панюта

Ведущими Церемоний Открытия и Закрытия 12-го ОМКФ станут Янина Соколова и Олег Панюта / Фото: телеканал "Украина"

Ведущими церемоний открытия и закрытия 12-го Одесского международного кинофестиваля станут Янина Соколова и Олег Панюта, которые уже несколько лет подряд проводят торжества в рамках фестиваля. Ранее стало известно, что впервые за историю ОМКФ церемония закрытия состоится на Потемкинской лестнице.

Янина Соколова – украинская журналистка, общественный деятель, блогер. Автор и ведущая программы "Рандеву" на 5 канале, а также проектов на YouTube: "Вечер с Яниной Соколовой" и "Соромно!".

"ОМКФ – это символ и фиксатор успехов украинского кино. И самое большое окно в мир западного. В этом году фокус фестиваля на национальном конкурсе. И я в который раз рада приобщиться к этому празднику кино. Потому, что ОМКФ – это уже не просто фестиваль, а ежегодная обязательная традиция", – отметила Янина Соколова.

Янина Соколова / Фото: facebook.com/yanina.sokolova

Вместе с Яниной Соколовой открывать и закрывать фестиваль в Одессе будет известный украинский журналист Олег Панюта, имеющий более чем 30-летний опыт в медиаотрасли. Он является ведущим информационно-аналитического еженедельника "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина".

Олег Панюта / Фото: пресс-служба

"ОМКФ – это уже традиция. Событие, к которому готовятся, участием в ней гордятся, наградой хвастаются. И я счастлив снова иметь честь быть причастным к продолжению этой традиции. Очень надеюсь, что праздник кино в этом году будет не менее впечатляющим и увлекательным!" – добавил Олег Панюта.

Церемония открытия 12-го Одесского международного кинофестиваля состоится 14 августа в Одесском национальном академическом театре оперы и балета. А церемония закрытия фестиваля впервые в его истории пройдет под открытым небом на Потемкинской лестнице, чтобы 21 августа все желающие смогли стать свидетелями побед украинского кино.

Смотрите, как прошла церемония Viva.Awards:

Напомним, ранее Янина Соколова рассказала, что ее связывает с Валерием Харчишиным.