Вдова Григория Чапкиса была на похоронах хореографа. Попросила остаться незамеченной

В последний путь легендарного хореографа пришли провести его родные – сын Грег, дочь Лилия и внучки Анна и Виттория. Кроме этого, на похороны приехали Камалия, Дмитрий Дикусар и Илона Гвоздева

Вдова Григория Чапкиса Людмила присутствовала на похоронах хореографа / Фото: facebook.com/grigoriy.chapkis

Сегодня в Киеве похоронили знаменитого украинского хореографа Григория Чапкиса. Перед этим в Национальной филармонии Украины прошла траурная церемония прощания.

На ней присутствовали родные Григория Николаевича – сын Грег, который прилетел из США, а также дочь Лилия с внучками хореографа Анной и Витторией, которые проживают в Италии. Как сообщает ТСН, по словам Грега, проводить в последний путь Григория Чапкиса пришла и его вдова Людмила. Однако женщина попросила остаться незамеченной, так как не желает публичности.

Родные Григория Чапкиса на прощальной церемонии / Фото: Сегодня

О Людмиле информации очень мало. Она была четвертой супругой хореографа. Их разница в возрасте составляла 51 год.

"Я шесть лет был один. И мне было очень тяжело. Случайно зашел в магазин и закашлялся. Директор этого магазина говорит: "Ой, вы кашляете, да? Держите таблеточку, она вам поможет. Все. Побыл там, купил себе кольцо и ушел. На второй день в девять утра звонок – "А вы выпили таблетку?" – вспоминал судьбоносную встречу Григорий Николаевич в интервью программе "Світське життя" еще 29 февраля на концерте, посвященном его 90-летию.

Тогда Чапкис признался, что не собирался устраивать пышное торжество. Он также с юмором отметил: "Я посчитал, что каждые 25 лет меняю квартиру, машину и жену".

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Умер Григорий Чапкис

Сын хореографа Грег Чапкис рассказал, что отец умер около 22 часов вечера 13 июня. Рядом с ним были его дочь Лилия и жена Мила.

"В 22 с чем-то... Мы еще все в шоке. Умер, потому что старенький. 91 год человеку, все начало отказывать. Он держался хорошо. Он старенький, это муки", – поделился Грег.

Григорий Чапкис умер в больнице из-за обострения тяжелой болезни и осложнений после COVID-19. В конце 2020 года он перенес двустороннее воспаление легких, после которого Чапкиса несколько раз госпитализировали.

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