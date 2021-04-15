Вдохновляют на жизнь: 13 фото животных с мощными аурами

В Facebook стала очень популярной забавная страничка под названием "Животные с мощными аурами" (Animals With Powerful Auras), на которую подписались уже 315 тысяч пользователей сети.
Администратор аккаунта рассказал, что создал эту группу после того, как умерла его собака. Теперь он делится фотографиями "животных, излучающих мощную и угрожающую ауру".
На вопрос, как определить грань между животными с сильной и слабой аурой, он отвечает: "Я думаю, вы просто понимаете это, когда видите".
В описании страницы указано, что это религиозная организация в Facebook, хотя это не так. Конечно, только если мы не считаем юмор и интернет-мемы религией.
Читайте также: Британка заставила своих собак восхищаться брюссельской капустой (фото)
Страница "Животные с мощными аурами" также подключена к сайту для финансовой поддержки креативных идей Patreon. В списке указана только одна цель – ежемесячно собирать 1 680 евро, чтобы основатель мог уволиться с работы.
"В настоящее время работаю в сфере здравоохранения. Очень хочу тратить меньше времени на изучение анализов и больше – на написание анекдотов и создание мемов", – делится с журналистами развлекательного портала Bored Panda администратор необычного аккаунта.
Кстати, есть еще одна причина улыбнуться: ранее мы подготовила увлекательный календарь подарков на апрель.
1. Только спокойствие!
2. Реинкарнация?
3. Кот-экстрасенс
4. За секунду до инфаркта
5. Черные ходоки
6. Он тоже не понимает, что происходит
7. Вот и отпуск
8. Милая кошечка
9. У него нет совести
10. Даже не заикайся о том, что "все будет хорошо"
11. Милота
12. Этот кот приносит людям радость и надежду
13. Ням-ням
Напомним, ранее мы сделали подборку 10 забавных псов-двойников.