Британка заставила своих собак восхищаться брюссельской капустой (фото)

Лиз Грегг из Лондона сделала забавную фотосессию

Британский фотограф Лиз Грегг из Лондона сделала забавную фотосессию с золотым ретривером Эльзой, кокер-спаниелем Долли, метисом бордер-колли и пуделем Джини, чтобы изменить отношение к брюссельской капусте даже у ее самых больших ненавистников.

Девушка бросала собакам брюссельскую капусту как обычный мячик, а затем быстро запечатлела реакцию питомцев. Остается надеяться, что они не слишком разочаровались, раскусив обман хозяйки.

"Брюссельская капуста – не самая любимая часть рождественской трапезы, но собаки так повеселились на моей фотосессии, ведь они просто обожают позировать, – рассказывает Лиз на своей страничке в Instagram. – Рождество – это прекрасное время, и я хотела создать что-то особенное для них".

Сложно сказать, могут ли эти смешные фото заставить кого-то полюбить брюссельскую капусту, но точно поднимут настроение!

1. Сколько восхищения

2. Какой аппетит

3. Полный восторг

4. Конкуренция за брюссельскую капусту

5. Остальным не повезло!

В качестве бонуса ловите и вы уморительное видео:

Напомним, ранее фотограф нашел интересный способ показать всю гамму эмоций у собак, которые ловят еду.

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