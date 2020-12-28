Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Британка заставила своих собак восхищаться брюссельской капустой (фото)

Сегодня, 11:10

Лиз Грегг из Лондона сделала забавную фотосессию

Британский фотограф Лиз Грегг из Лондона сделала забавную фотосессию с золотым ретривером Эльзой, кокер-спаниелем Долли, метисом бордер-колли и пуделем Джини, чтобы изменить отношение к брюссельской капусте даже у ее самых больших ненавистников.

Девушка бросала собакам брюссельскую капусту как обычный мячик, а затем быстро запечатлела реакцию питомцев. Остается надеяться, что они не слишком разочаровались, раскусив обман хозяйки.

"Брюссельская капуста – не самая любимая часть рождественской трапезы, но собаки так повеселились на моей фотосессии, ведь они просто обожают позировать, – рассказывает Лиз на своей страничке в Instagram. – Рождество – это прекрасное время, и я хотела создать что-то особенное для них".

Сложно сказать, могут ли эти смешные фото заставить кого-то полюбить брюссельскую капусту, но точно поднимут настроение!

1. Сколько восхищения

Фото: Instagram

2. Какой аппетит

Фото: Instagram

3. Полный восторг

Фото: Instagram

4. Конкуренция за брюссельскую капусту

Фото: Instagram

5. Остальным не повезло!

Фото: Instagram

В качестве бонуса ловите и вы уморительное видео:

The Girl Pack: (@blackwhite.gold)

Напомним, ранее фотограф нашел интересный способ показать всю гамму эмоций у собак, которые ловят еду.

Смотрите видео: спасенная украинской парой собака стала звездой Instagram

Кроме этого, мы писали о собаке по кличке Римус, которого научили выполнять заклинания из "Гарри Поттера".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Пес украл бутсу у футболиста и сорвал матч: забавное видео Засунули в мешок и забили: под Львовом живодеры жестоко поиздевались над собакой Глазастый Добби и "пушистый" Ричард Гир. 10 фото забавных псов-двойников Реакция пса на белорусских хозяев-оппозиционеров попала на видео
фото собака капуста пес
Источники: Сегодня , instagram.com/blackwhite.gold
Реклама

Новости партнеров

Русская Кардашьян горделиво выставила невероятные объемы
Русская Кардашьян горделиво выставила невероятные объемы
Как выглядят звезды «Иронии судьбы» спустя 45 лет
Как выглядят звезды «Иронии судьбы» спустя 45 лет
«Сладенькая»: украинка с 13-м размером груди порадовала публику
«Сладенькая»: украинка с 13-м размером груди порадовала публику
Чего не стоит делать при COVID-19: пять главных ошибок
Чего не стоит делать при COVID-19: пять главных ошибок

Популярные статьи

Сегодня, 05:53Психология

Гороскоп на сегодня 28 декабря: Водолею нужно работать с информацией, а Рыбам – завершить все дела

Вчера, 12:22Стиль

Ким крушить! Кардашьян примерила зеленое платье с кубиками пресса, в котором похожа на Халка

Вчера, 09:32Шоу-бизнес

"Она еще юная": София Ротару высказалась против замужества своей внучки

Вчера, 09:05Events

В чем встречать Новый год 2021 по знакам зодиака

Вчера, 06:40Психология

Гороскоп на новогоднюю неделю 27 декабря – 2 января: все знаки зодиака

Вчера, 05:16Психология

Гороскоп на сегодня 27 декабря: Овны погрязнут в конфликте, а Тельцам нужно сходить в спортзал

26 декабряШоу-бизнес

Во время карантина Лобода и Меладзе развлекали публику в Киеве (видео)

26 декабряАфиша

Киту Харингтону – 34: ТОП-5 лучших ролей британского актера

26 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 26 декабря: Тельцам нужно сконцентрироваться на себе, а Близнецам – избавиться от хлама

25 декабряШоу-бизнес

Ксения Мишина и Александр Эллерт: встречается ли пара после "Холостячки"

25 декабряШоу-бизнес

"Холостяк-11": известно имя нового героя романтического реалити

25 декабряШоу-бизнес

Андрей Рыбак встречается с Алиной, которая стала "третьей лишней" в "Холостячке"

25 декабряШоу-бизнес

"Что за мракобесие?" Российская певица попала в скандал из-за поздравления католиков с Рождеством

25 декабряFun

Как отпраздновать Новый год в стиле СССР – сценарий номер 6

25 декабряАфиша

Сколько стоят зимние развлечения? Мы протестировали самый дорогой каток в Киеве за 680 гривен (репортаж)

25 декабряШоу-бизнес

Все пропало! Netflix удалил фильмы с Джонни Деппом: что произошло

Новости партнеров

Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених
Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених
Як виглядає найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків
Як виглядає найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків
Как определить зараженного коронавирусом: Комаровский рассказал
Как определить зараженного коронавирусом: Комаровский рассказал
Картошка с мясом по французски в духовке
Картошка с мясом по французски в духовке
Младшая дочь Брежневой растет похожей на Меладзе, вот это поворот
Младшая дочь Брежневой растет похожей на Меладзе, вот это поворот
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
Русская Кардашьян без лифа прогулялась по улице: "Перебор"
Русская Кардашьян без лифа прогулялась по улице: "Перебор"
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять