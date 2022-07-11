Важно: 7 табу для украинцев в Канаде – ответ эксперта

Канада – одна из стран, которая стала новым домом для временно переселенных украинцев. Новоприбывшие должны знать особенности делового общения канадцев для решения срочных вопросов после переезда. Эмиграционная экспертка Татьяна Карбованец в Instagram рассказала о 7 табу во время деловой коммуникации. Их должен знать каждый украинец в Канаде!

Прожив 6 лет в Канаде, я иначе начала смотреть на многие вещи. Конечно, живя в другой стране постепенно начинаешь перенимать местную культуру общения , привыкаешь к стилю жизни, обычаям, неписаным правилам поведения. Так сложилось, что с начала войны среди моих клиентов по понятным причинам стало гораздо больше украинцев. И хотя, я с удовольствием помогаю им с иммиграционными вопросами, все чаще я сталкиваюсь с какими-то недоразумениями в системе наших ценностей, а особенно отличий в ожиданиях по поводу коммуникации, – отметила Татьяна Карбовец.