Ваши данные украдут! Специалисты предупредили о вредоносности WhatsApp Pink

В частности, в Интернете можно загрузить много модифицированных версий WhatsApp, но специалисты говорят, что нужно быть предельно осторожными, ведь некоторые версии могут быть вредоносными для ваших гаджетов.

Об этом сообщает "Gizchina".

К примеру, уже доступна обновленная версия WhatsApp, которая имеет название WhatsApp Pink. Впрочем, эксперты уже заявили, что такое приложение может быть вредоносным, ведь является клоном настоящего приложения.

WhatsApp Pink / Фото: Сегодня

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Для того, чтобы загрузить приложение WhatsApp Pink, нужно ввести регистрационную информацию, но после этого такие данные очень легко украсть. Такое мнение выразил специалист по кибербезопасности Раджшекхар Раджахария.

По его словам, пользователям групп #WhatsApp приходит сообщение со ссылкой с названием WhatsApp Pink. Как только вы переходите по этой ссылке и регистрируетесь, можете забыть о конфиденциальности на вашем гаджете.

Лучше всего вообще не переходить ни по каким ссылкам, а все приложения загружать непосредственно с Google Play Store.

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