Образ дня: невеста Бруклина Бекхэма в кутюрном платье Valentino

Чем запомнились свадебные образы Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц / Фото: Коллаж: Сегодня

9 апреля сын Виктории и Дэвида Бекхэм Бруклин женился на дочери знаменитого американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца Николе. Свадьба прошла в доме семьи Пельтц в Палм-Бич.

Для церемонии Никола надела платье Valentino Haute Couture, созданное для нее креативным директором бренда Пьерпаоло Пиччолли. Эксклюзивный снимки с мероприятия были проданы американскому Vogue. Всем 500 гостям свадьбы было запрещено что-либо фотографировать и выкладывать в соцсети.

Реклама

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Vogue

Над образом невесты дизайнер работал почти два года. Никола и Бруклин объявили о своей помолвке 11 июня 2020 года и с тех пор вели подготовку к свадьбе. Сама невеста два раза приезжала на примерку платья в Рим, а также два раза встречалась с командой Valentino в США. Мастера ателье даже ездили в Майами, чтобы убедиться, что каждая деталь в самый важный день безупречна.

Никола Пельтц в кутюрном платье Valentino / Фото: Vogue

Реклама

Платье выглядело изысканно и просто, его дополняли высокие перчатки из французского кружева, и классический шлейф. Сама Никола давно является поклонницей творчества Пиччолли, поэтому долго не думала о выборе дизайнера свадебного наряда.

Прическа и макияж Николы были сделаны в стиле образа Клаудии Шиффер в 90-х.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Vogue

Реклама

Одним из элементов тщательно спланированного свадебного наряда, было "что-то голубое" Николы — милое послание от ее матери, Клаудии Хеффнер Пельтц, вшитое в юбку ее платья Valentino. В качестве подарка мужу Пельц пришила к его свадебному костюм Dior этикетку, сделанную на заказ.

Никола с отцом, американским промышленником и миллиардером Нельсоном Пельтцем / Фото: Vogue

Все дело в том, что Бруклин обожает ярлыки и этикетки.

Во время грандиозной свадьбы года пара молодоженов решила сделать доброе дело – Никола и Бруклин стали партнерами гуманитарного агентства Care и пригласили гостей сделать пожертвования от их имени, чтобы помочь людям в Украине.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Vogue

Американский Vogue сообщает, что родители невесты отдали значительную сумму для помощи украинцам.

Ранее мы рассказывали, что Valentino создали платье для Бейонсе для красной дорожки церемонии "Оскар".