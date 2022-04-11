Образ дня: наречена Брукліна Бекхема у кутюрній сукні Valentino

Чим запам'яталися весільні образи Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц / Фото: Колаж: Сьогодні

9 квітня син Вікторії та Девіда Бекхем Бруклін одружився з дочкою знаменитого американського промисловця та мільярдера Нельсона Пельтца Ніколою. Весілля пройшло в будинку сім'ї Пельтц у Палм-Біч.

Для церемонії Нікола одягла сукню Valentino Haute Couture, створену для неї креативним директором бренду П'єрпаоло Піччоллі. Ексклюзивні знімки з заходу були продані американському Vogue. Усім 500 гостям весілля було заборонено що-небудь фотографувати та викладати у соцмережі.

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Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Vogue

Над образом нареченої дизайнер працював майже два роки. Нікола та Бруклін оголосили про свої заручини 11 червня 2020 року і з того часу вели підготовку до весілля. Сама наречена двічі приїжджала на примірку сукні до Риму, а також двічі зустрічалася з командою Valentino у США. Майстри ательє навіть їздили до Майамі, щоб переконатися, що кожна деталь у найважливіший день бездоганна.

Нікола Пельтц у кутюрній сукні Valentino / Фото: Vogue

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Сукня виглядала вишукано і просто, її доповнювали високі рукавички із французького мережива, та класичний шлейф. Сама Нікола давно є шанувальницею творчості Піччоллі, тож довго не думала про вибір дизайнера весільного вбрання.

Зачіска та макіяж Ніколи були зроблені у стилі образу Клаудії Шиффер у 90-х.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Vogue

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Одним із елементів ретельно спланованого весільного вбрання, було "щось блакитне" Ніколи — миле послання від її матері, Клаудії Хеффнер Пельтц, вшите у спідницю її сукні Valentino. Як подарунок чоловікові Пельц пришила до його весільного костюма Dior етикетку, зроблену на замовлення.

Нікола з батьком, американським промисловцем та мільярдером Нельсоном Пельтцем / Фото: Vogue

Вся справа в тому, що Бруклін любить ярлики та етикетки.

Під час грандіозного весілля року пара молодят вирішила зробити добру справу – Нікола та Бруклін стали партнерами гуманітарної агенції Care та запросили гостей зробити пожертвування від їхнього імені, щоб допомогти людям в Україні.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Vogue

Американський Vogue повідомляє, що батьки нареченої віддали значну суму для допомоги українцям.

Раніше ми розповідали, що Valentino створили сукню для Бейонсе для червоної доріжки церемонії "Оскар".