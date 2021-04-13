В Valentino отреагировали на комментарии хейтеров к рекламе с голым мужчиной: Зло — в глазах смотрящего

В прошлую пятницу многих обескуражила "поношенная" сумка Balenciaga за 99 000 грн. Теперь же в центре скандала оказался модный дом Valentino. На днях бренд презентовал коллекцию аксессуаров Valentino Collezione Milano от креативного директора Пьерпаоло Пиччоли. Фотографом рекламной кампании стал 27-летний американец Майкл Бэйли-Гейтс. На одном из снимков он запечатлел сам себя обнаженным и с сумкой Roman Stud Valentino. Увы, в сети такой креатив не оценили.

Автопортрет Майкла Бэйли-Гейтса / Фото: Valentino

Пост со спорной фотографией собрал свыше 10 тысяч комментариев. Большая часть из них — резко негативные. Valentino обвинили в неуважении к женщинам и в том, что он транслирует сомнительные ценности подрастающему поколению. Помимо претензий, пользователи засыпали комментарии зеленым смайликами — ну, теми, которым не очень хорошо.

Комментарии в Instagram @maisonvalentino

Такой шквал критики Пьерпаоло Пиччоли не стал игнорировать. В ответ всем хейтерам он опубликовал пост на своей странице в Instagram.

"Моя работа — передать свое видение красоты в соответствии со временем, в котором мы живем. Красота и то, что мы считаем прекрасным — это отражение наших собственных ценностей, — написал креативный директор Valentino. — Мы видим портрет красивого молодого человека. Он не олицетворяет собой зло. Зло рождается в глазах смотрящего, а не кроется в обнаженном теле".

Пьерпаоло Пиччоли / Фото: instagram.com/pppiccioli

Также Пиччоли добавил, что гордится возможностью использовать свой голос и свою работу для того, чтобы противостоять всем формам насилия, ненависти и дискриминации.

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"Мы видим огромный сдвиг в природе человека, в движении к самопознанию. Эволюция возможна, если возможны равенство и объединение, если права человека защищены, и взращивается свобода и культура восприятия. Ненависть — это реакция на страх. А страх легко превращается в насилие, которое можно выразить либо комментарием, либо нападением на двух целующихся подростков в метро".

Пьерпаоло Пиччоли / Фото: instagram.com/pppiccioli

Заявление креативного директора привлекло еще больше внимания к скандальной рекламе. Многие согласились со словами Пьерпаоло и написали слова поддержки. Поклонники кампейна считают, что фото не размывает гендерные границы, а всего лишь доносит месседж: "сумка подходит всем".

Несмотря на то, что Valentino посвятил коллекцию свободе самовыражения и поощрению индивидуальности, остальные образы менее провокационные. На фотографиях девушки позируют в цветочных нарядах с новыми аксессуарами модного дома.

Valentino Collezione Milano / Фото: Valentino

Valentino Collezione Milano / Фото: Valentino

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