В словарь Urban Dictionary добавили новое слово Ukrained. Что оно означает

Что значит новое слово Ukrained на языке сленга / Фото: Коллаж: Сегодня

В онлайн-словаре англоязычного сленга Urban Dictionary появилось новое слово, которое посвятили Украине – Ukrained. Пользователи объясняют, что оно означает "заукраинить" или "быть заукраиненным".

Новое слово, посвященное Украине, в словаре Urban Dictionary / Фото: Сегодня

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Варианты значения слова:

глагол "быть заукраиненным". Когда ты – Россия, и совершаешь военное вторжение в страну, а в ответ получаешь унижение на глобальном уровне;

когда вторая по величине клептократия в мире, возглавляемая умственно ограниченным и некомпетентным аппаратом, вторгается на территорию мирной страны-соседа и в итоге получает такой удар, что ее экономика возвращается в каменный век;

когда человек, пользующийся предполагаемой поддержкой других, противостоит агрессору, в конечном итоге терпит поражение от упомянутого агрессора и, оглянувшись, обнаруживает, что предполагаемые сторонники отсутствуют.

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